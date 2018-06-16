苔蘚不起眼 卻是建構生態系重要基礎

（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）民眾或許認為苔蘚是不起眼的陸生植物，但苔蘚是建構生態系的基礎，也是大氣污染程度的指標植物，農委會特生中心與台灣苔蘚學會合辦台灣苔蘚特展，向民眾介紹特色與重要性。

行政院農業委員會特有生物研究保育中心、台灣苔蘚學會舉辦「蘚而易見」苔蘚特展，今天起到7月29日在特生中心保育教育館登場，展出各種苔蘚介紹、攝影及繪圖集，展覽期間每週六還有很療癒的手作苔球蘚盆，但網路名額已滿，民眾可現場報名手作苔球蘚盆。

台灣苔蘚植物特展由永昌國小學童演奏陶笛揭幕，特生中心主任楊嘉棟接著為觀眾解說苔蘚生態，台灣苔蘚學會常務理事楊玉鳳則帶領來賓手作苔球蘚盆。楊嘉棟說，台灣苔蘚植物特展是國內罕見的植物展，展出各式苔蘚介紹與圖集，是保育教育館暑期主題特展。