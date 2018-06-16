黃埔歡慶94周年校慶　王信龍勉傳承黃埔精神

（軍聞社記者莊家宏高雄16日電）為歡慶黃埔建校94周年，陸軍軍官學校今日舉辦校慶系列活動，邀請歷屆校長、正27及37期校友、地方仕紳及學生家長，共同參加校慶典禮、閱兵分列式、埔光美展、教學成果展及學生社團成果展等校慶系列活動，見證官校學生「允文允武，德術兼備」的全能發展。

校慶典禮首先由陸軍司令王信龍上將，校閱學生部隊揭開序幕，緊接著閱兵分列式，官校生整齊步伐通過司令台，展現高昂士氣及壯盛軍容，獲得現場貴賓、家長們的熱烈掌聲與肯定，王司令致詞時，特別感謝黃埔先賢為國奉獻，更期勉黃埔子弟應承先啟後，傳承黃埔精神，戮力同心續創黃埔榮耀。

配合校慶活動，該校特別在中正堂一樓迴廊規劃埔光美展及教學成果展，邀請國內藝文名家現場揮毫，陳展學生攝影、繪畫及書法作品，增添藝文氣息；教學成果展中，有機械系「飛行無人機實作」、管科系「軍事個案管理競賽獲獎事蹟」及通識中心「輔導國際學生考取華語文證照」的豐碩成果，展現學校致力推動全人教育成效。

另外在中正堂內也辦理學生社團成果展，該校軍樂隊、儀隊與合唱團，表演一系列慶祝節目，內容精彩多元，壓軸特別安排黃埔合唱團引領在場的校友及同學們，齊唱陸軍官校校歌，象徵著黃埔精神的榮耀與傳承。

中午，則在北營區餐廳舉辦校慶餐會，邀請學生家長共進午餐，一同慶祝陸軍官校生日快樂。

陸軍官校表示，黃埔建校是經由無數先賢前輩篳路藍縷，殫精竭力，犧牲奮鬥積累而成，黃埔先烈更憑藉「不貪財、不怕死、愛國家、愛百姓」的信念，建立國軍行穩致遠的光榮傳統，每位黃埔人除牢記「親愛精誠」校訓外，並以「承先啟後、努力不懈」自我惕厲，以黃埔傳人為榮，矢志捍衛中華民國，貫徹保國衛民職志，以不負國人所託。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社