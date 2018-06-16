國醫畢業生正冠　國軍醫護再添生力軍

典禮上午在國防醫學院舉行，國防部副部長張冠群上將親臨會場致詞訓勉，學校會中也特別邀請鼎泰豐董事長楊紀華實施專題講演，包括軍醫局長陳建同少將、校友會代表雷永耀與國醫歷任院長，以及畢業生親友均共襄盛舉，場面熱鬧溫馨。

張副部長致詞時，首先恭喜畢業生即將畢業投入醫療健康照護、生技產業、教學與研究工作，同時也向所有作育英才的師長們致上誠摯敬意與謝意，正因有師長們辛勤付出與貢獻，才為國家培養出這一批優秀的軍陣醫學人才。

張副部長表示，國防醫學院是一所已逾116年歷史的高等教育學府，亦是培養國軍醫療幹部的軍事專門學校，每年為國家社會培育許多醫療專業與生技產業研究人才，張副部長特別期勉畢業生，要傳承學校優良傳統，在專業領域及學術研究上有所發揮，為國家戰力健康的維持盡一份力量，貢獻所學服務軍民。

張副部長指出，畢業是責任與肯定的開始，因此，他特別提出「注意身心健康」、「與人誠懇相處，融入團隊合作」、「終身學習，培養多元能力」、「視病如親，莫忘初衷」等要點做分享，希望畢業生在漫長的行醫生涯中，維持對病人的關心和體諒，在各種壓力、誘惑和艱難中，保持行醫的尊嚴贏得大家的尊重，並堅守國醫「博愛忠貞」的校風，為國家社會扮演好個人的角色，以感恩的態度，持續鍛練強健的體魄，創造美好的未來。

隨後，由院長林石化少將頒獎表揚績優學生，並為畢業生正冠及授與學位證書授證後，肯定他們在校期間的優異表現，與會的家長及親友們在典禮結束後，紛紛上前與畢業生們合影留念，共享學成喜悅。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社