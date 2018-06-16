NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈M42防空砲車　變身戰地觀光利器SOGO股東會　配息0.43元8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
國防軍武

國醫畢業生正冠　國軍醫護再添生力軍

軍聞社2018/06/16 12:52
▲ 國防部副部長張冠群上將16日出席國防醫學院「107年畢業班學位證書頒授暨正冠典禮」，感謝各位老師為國軍培育優秀軍陣醫學人才。（軍聞社記者陳映竹攝）
▲ 國防部副部長張冠群上將16日出席國防醫學院「107年畢業班學位證書頒授暨正冠典禮」，感謝各位老師為國軍培育優秀軍陣醫學人才。（軍聞社記者陳映竹攝）
國防醫學院院長林石化少將16日頒獎表揚績優畢業生。（軍聞社記者陳映竹攝）國防醫學院院長林石化少將16日為畢業生行撥穗禮，該禮有「麥穗成熟」之意，象徵學有所成。（軍聞社記者陳映竹攝） 國防醫學院16日舉辦「107年畢業班學位證書頒授暨正冠典禮」，畢業生代表上台感謝師長的教誨。（軍聞社記者陳映竹攝）國防醫學院16日舉辦「107年畢業班學位證書頒授暨正冠典禮」，邀請鼎泰豐董事長楊紀華實施專題講演，以個人人生經驗和學生們做分享。（軍聞社記者陳映竹攝）國防醫學院107年班畢業生16日與師長合影留念。（軍聞社記者陳映竹攝）國防醫學院16日舉辦「107年畢業班學位證書頒授暨正冠典禮」，畢業生親友為畢業生送上祝福，共享學成喜悅。（軍聞社記者陳映竹攝）國防醫學院16日舉辦「107年畢業班學位證書頒授暨正冠典禮」，畢業生逐一上臺，向著全場師長、親友發表感言，分享喜悅與感謝。（軍聞社陳映竹）

（軍聞社記者陳映竹臺北16日電）國防醫學院今日舉辦「107年畢業班學位證書頒授暨正冠典禮」，總計361位博、碩士及大學部畢業生獲授證，為國軍軍陣醫學工作增添生力軍。

　典禮上午在國防醫學院舉行，國防部副部長張冠群上將親臨會場致詞訓勉，學校會中也特別邀請鼎泰豐董事長楊紀華實施專題講演，包括軍醫局長陳建同少將、校友會代表雷永耀與國醫歷任院長，以及畢業生親友均共襄盛舉，場面熱鬧溫馨。

　張副部長致詞時，首先恭喜畢業生即將畢業投入醫療健康照護、生技產業、教學與研究工作，同時也向所有作育英才的師長們致上誠摯敬意與謝意，正因有師長們辛勤付出與貢獻，才為國家培養出這一批優秀的軍陣醫學人才。

　張副部長表示，國防醫學院是一所已逾116年歷史的高等教育學府，亦是培養國軍醫療幹部的軍事專門學校，每年為國家社會培育許多醫療專業與生技產業研究人才，張副部長特別期勉畢業生，要傳承學校優良傳統，在專業領域及學術研究上有所發揮，為國家戰力健康的維持盡一份力量，貢獻所學服務軍民。

　張副部長指出，畢業是責任與肯定的開始，因此，他特別提出「注意身心健康」、「與人誠懇相處，融入團隊合作」、「終身學習，培養多元能力」、「視病如親，莫忘初衷」等要點做分享，希望畢業生在漫長的行醫生涯中，維持對病人的關心和體諒，在各種壓力、誘惑和艱難中，保持行醫的尊嚴贏得大家的尊重，並堅守國醫「博愛忠貞」的校風，為國家社會扮演好個人的角色，以感恩的態度，持續鍛練強健的體魄，創造美好的未來。

　隨後，由院長林石化少將頒獎表揚績優學生，並為畢業生正冠及授與學位證書授證後，肯定他們在校期間的優異表現，與會的家長及親友們在典禮結束後，紛紛上前與畢業生們合影留念，共享學成喜悅。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社
演訓任務無名英雄/系列三國醫畢業典禮/系列一

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan