歐盟中國高峰會將登場 NGO公開信籲釋李明哲

公開信提到，團體上次致信是2017年5月，也就是在2017年6月的布魯塞爾歐盟中國高峰會之前，當時提到中國逐漸升高的人權危機和歐盟相應作法。從那時起，中國的人權狀況更形惡化。

邱伊翎說，歐盟與中國高峰會即將在7月中旬展開，人權觀察（Human Rights Watch）邀請台灣人權促進會、西藏團體等組織，一起發出公開信，給歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）與歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）。

（中央社記者葉素萍台北16日電）台權會秘書長邱伊翎今天說，歐盟與中國7月展開高峰會，多個非政府組織發出公開信，敦促歐盟代表在高峰會提及中國日益惡化的人權問題，並要求中國釋放劉霞、李明哲等政治犯。

公開信指出，去年高峰會結束後沒幾週，中國當局無視國際上包括來自歐盟及其數個成員國的呼籲，拒絕讓諾貝爾和平獎得主劉曉波離開中國接受肝癌治療，以致他在官方監禁下於7月逝世。即將到來的歐盟中國高峰會，正好在劉曉波逝世屆滿1年的時刻舉辦。劉曉波的遺孀劉霞，在劉曉波死後繼續被中國官方非法拘禁在家至今。

公開信並提到，2018年1月瑞典籍書商桂民海在瑞典外交官的陪同下，仍然被中國當局強迫失蹤。4月中國官方試圖阻止具德國籍的維吾爾族社運人士多里坤．艾沙（Dolkun Isa）前往紐約參加聯合國論壇。

公開信說，歐盟在2018年6月1日於布魯塞爾舉辦的歐盟中國戰略對話會議上，竟未公開質疑中國對人權的侵害，包括未質疑中國對歐盟會員國公民的侵害、未公開提及任何一名人權捍衛者，以及未堅持要求中國立即無條件釋放被無理監禁的受害者們。

公開信指出，「歐盟沒有嚴正挑戰中國的濫權行為，就是在促使它繼續作惡」。

非政府組織的公開信敦促歐盟，公開並持續要求釋放劉霞、中國維權律師王全璋、藏語教育倡導者札西文色、中國維吾爾族的學者伊力哈木．土赫提、非政府組織工作者李明哲和桂民海，還有釋放其他所有因為不受到國際承認的罪名和單純實踐人權而遭拘禁的人。（編輯：鄭雪文）1070616