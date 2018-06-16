世華工商婦女企協多倫多分會 將吸引年輕人加入

（中央社記者胡玉立多倫多15日專電）世界華人工商婦女企管協會多倫多分會已選出新會長許惠貞。這個於1996年成立，是當地罕見的純女性商會團體，將吸引年輕女性加入，朝年輕化目標邁進，積極融入當地社會。

許惠貞畢業於多倫多大學材料工程系，相當重視環保議題。她在台灣出生、加拿大長大，目前擔任房地產經紀人。她相信唯有透過文化融合與交流，才能更深入影響多倫多主流社會。

身為忙碌的職業婦女，許惠貞深深體會要在工作和家庭之餘，投入社團，很不容易。因此，她著重利用網路科技和舉辦聚會，增加會員之間的情感交流，並鼓勵大家分享企業合作資訊。

許惠貞表示，她很感謝卸任會長大山行負責人葉翠華，過去2年為世華的無私奉獻，並舉辦一連串慈善活動，未來葉翠華將擔任協會監事長。許惠貞說，她將鼓勵會員發揮創意，以細水長流、積少成多的方式，推動各項公益活動，回饋社會。（編輯：陳俊碩）1070616