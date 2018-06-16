NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈SBS拼盤7800元開賣就秒殺頑童幹大事加場再秒殺　再開第三場8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

世華工商婦女企協多倫多分會 將吸引年輕人加入

中央社2018/06/16 14:09
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者胡玉立多倫多15日專電）世界華人工商婦女企管協會多倫多分會已選出新會長許惠貞。這個於1996年成立，是當地罕見的純女性商會團體，將吸引年輕女性加入，朝年輕化目標邁進，積極融入當地社會。

17日加拿大父親節（6月第3個星期日），世華工商婦女企協多倫多分會將舉行會員大會，以及新任會長、理事就職典禮。

為吸引新一代女性加入，許惠貞別出心裁地推出「辣媽養成計畫」，號召專業人士贊助支持，準備以10個月時間，結合專題講座、每月體脂測量分析、每周健康好水品嚐，預定明年3月7日、婦女節前夕，盛大舉行成果發表會。

許惠貞畢業於多倫多大學材料工程系，相當重視環保議題。她在台灣出生、加拿大長大，目前擔任房地產經紀人。她相信唯有透過文化融合與交流，才能更深入影響多倫多主流社會。

身為忙碌的職業婦女，許惠貞深深體會要在工作和家庭之餘，投入社團，很不容易。因此，她著重利用網路科技和舉辦聚會，增加會員之間的情感交流，並鼓勵大家分享企業合作資訊。

許惠貞表示，她很感謝卸任會長大山行負責人葉翠華，過去2年為世華的無私奉獻，並舉辦一連串慈善活動，未來葉翠華將擔任協會監事長。許惠貞說，她將鼓勵會員發揮創意，以細水長流、積少成多的方式，推動各項公益活動，回饋社會。（編輯：陳俊碩）1070616

慶端陽烹享美食 牢記5防火...雲林麥寮槍殺案1死 預謀凶...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan