前競選總幹事羈押候審 川普猛轟通俄門調查

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國總統川普前競選總幹事曼納福特（Paul Manafort）在一連串聯邦指控之下今天羈押候審，川普加足火力抨擊「通俄門」調查。

美國特別檢察官穆勒（Robert Mueller）去年5月主導這項盤根錯節的「通俄門」調查以來，曼納福特被控洗錢、逃稅等，成為第一名受到監禁的川普前競選幕僚。

法院撤銷曼納福特的保釋之後，為川普與穆勒之間山雨欲來的衝突又增添火藥味。白宮日益憂心，川普可能被控妨礙司法和面臨國會彈劾。

69歲的曼納福特是華府資深政治顧問，之前在等候華府與維吉尼亞州法院審判期間，受到居家監禁。他對妨礙司法等一切指控都聲稱無罪。