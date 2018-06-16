前競選總幹事羈押候審 川普猛轟通俄門調查

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國總統川普前競選總幹事曼納福特（Paul Manafort）在一連串聯邦指控之下今天羈押候審，川普加足火力抨擊「通俄門」調查。
美國特別檢察官穆勒（Robert Mueller）去年5月主導這項盤根錯節的「通俄門」調查以來，曼納福特被控洗錢、逃稅等，成為第一名受到監禁的川普前競選幕僚。
法院撤銷曼納福特的保釋之後，為川普與穆勒之間山雨欲來的衝突又增添火藥味。白宮日益憂心，川普可能被控妨礙司法和面臨國會彈劾。
69歲的曼納福特是華府資深政治顧問，之前在等候華府與維吉尼亞州法院審判期間，受到居家監禁。他對妨礙司法等一切指控都聲稱無罪。
川普譴責法院撤銷保釋。他先前試圖將穆勒團隊以及聯邦調查局（FBI）形容為極度偏頗與不合理。
川普在推特上寫到：「哇，對曼納福特真是強硬的判決，他曾代表雷根（Ronald Reagan）、杜爾（BobDole）與其他政治大咖和競選團隊。」
川普稍早強力抨擊整個通俄門調查，稱之為「荒謬的獵巫行動」。在此之前，司法部公布的一份監督報告指出，多名FBI調查人員在2016年大選期間曾用文字訊息傳送反川普言論。（譯者：林宏翰/核稿：盧映孜）1070616