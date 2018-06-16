農糧產品產銷動態 農糧署：適時採穩定措施

（中央社記者余曉涵台北16日電）行政院農業委員會農糧署今天表示，今年天候佳，各項農糧作物產量普遍良好，農糧署隨時掌握農糧產品產銷動態，並適時採行相關穩定措施。

農委會農糧署今天發出新聞稿表示，彰、雲、嘉地區已陸續進入稻作盛收期，只要農友不青割，稻穀含水率低於30%，政府保證公糧收購價格每百台斤新台幣950元以上，農民交公糧6.2噸以外的剩餘量，農委會已輔導公糧業者(包括農會及糧商)以百台斤930元以上價格收購。

選擇不交公糧者，也可領到一筆直接給付金每公頃1萬3500元。多數農友表示本期豐產，濕稻穀產量逾2萬台斤，無論繳交公糧或是領取直接給付，整體收益較去年增加。