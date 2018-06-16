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農糧產品產銷動態 農糧署：適時採穩定措施

中央社2018/06/16 14:29
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者余曉涵台北16日電）行政院農業委員會農糧署今天表示，今年天候佳，各項農糧作物產量普遍良好，農糧署隨時掌握農糧產品產銷動態，並適時採行相關穩定措施。

農委會農糧署今天發出新聞稿表示，彰、雲、嘉地區已陸續進入稻作盛收期，只要農友不青割，稻穀含水率低於30%，政府保證公糧收購價格每百台斤新台幣950元以上，農民交公糧6.2噸以外的剩餘量，農委會已輔導公糧業者(包括農會及糧商)以百台斤930元以上價格收購。

選擇不交公糧者，也可領到一筆直接給付金每公頃1萬3500元。多數農友表示本期豐產，濕稻穀產量逾2萬台斤，無論繳交公糧或是領取直接給付，整體收益較去年增加。

近期因氣候因素，稻作收穫期集中，且有青割、搶割情形，造成濕穀大量湧入，農糧署說，對於烘乾不及與倉容不足的地區，已全力協助調運，截至15日已協助調運近4萬噸稻穀，目前收購秩序已逐漸穩定。

至於0613豪雨部分，農糧署說，豪雨雨勢集中高屏及台東地區，高屏地區部分毛豆及西瓜等蔬菜產區略受降雨影響，整體蔬菜供應正常。

根據農糧署統計，今天台北果菜市場蔬菜交易量1660公噸，較昨天（15日）1524公噸，增加136公噸，增幅8.9%；平均每公斤交易價格24.4元，較昨日25.1元，下跌0.6元，跌幅2.4%，目前蔬菜供應充裕，品質優良，價格合理。

香蕉部分，農糧署指出，為穩定今年香蕉產銷，從4月起陸續啟動擴大行銷、多元促銷、加工、輔導外銷及去商品化等措施。截至6月15日止已執行3910公噸，今天產地青香蕉合格品價格回升至每公斤9到13元，台北果菜批發市場每公斤20.6元，穩定農民收益。(編輯:孫承武)1070616

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