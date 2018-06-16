精選》人手一支手機、摩天大樓一棟棟蓋　新北韓來了

對北韓人民，「提前得知領導人動向」是樁難得經驗。以往，金正恩要去哪裡、做什麼，媒體總在事後才簡短總結。

6月11日，北韓最大平面媒體、朝鮮勞動黨機關報《勞動新聞》，登出消息：「朝鮮（北韓）最高領導人金正恩與美利堅合眾國總統特朗普（川普）之間，歷史性的首次會晤和會談，將於6月12日上午在新加坡舉行。」

直到「川金會」正式舉行的前兩天，多數北韓人民恐怕還不知道，他們的國家已經成為舉世矚目的新聞焦點，他們的民生經濟或將迎來翻天覆地的改變，他們自小被教育的仇美情操，可能也將重新改寫。

人在當地的美國記者，解讀「提前一天發布新聞」的意義：「金正恩極有信心能夠完成任務！」什麼任務？「順應改變的時代要求，建立嶄新的朝美（北韓與美國）關係，並建立朝鮮半島持久鞏固的和平機制、實現朝鮮半島無核化。」

高盛：開放門戶經濟成長料達8%

高盛2009年發表報告：「統一的韓國？重新評估北韓風險」。高盛分析，「北韓如果走向開放，應該會循亞洲國家的模式，即每年經濟成長率可達7至8％。」

「如果兩韓統一，朝鮮半島的經濟規模會在30至40年內超越法國、德國，甚至日本。」這是高盛對朝鮮半島的終極想像。

6月12日上午9時，金正恩與川普正式會面，金正恩說：「我克服萬難而來。」10時，雙方代表坐上談判桌……。下午4時，川普舉行記者會，他說：「我們準備好開創歷史。」

6月8日上午，《今周刊》採訪團隊來到中國遼寧省丹東市。小城丹東是中國最大的邊境城市。象徵「中朝（中國和北韓）友誼」的鴨綠江鐵公路兩用大橋，在陽光下閃閃發亮。

2016年，北韓對外貿易總額達65.5億美元，其中超過9成是和中國做生意。這座連接中國和北韓的大橋，是中國通往北韓最繁忙的陸路通道。

上午9點半，來到丹東國際公路口岸聯檢大樓排隊等進關，準備搭車前往和丹東隔江相望的北韓邊境城市、人口約34萬人的新義州。這天，約有5、6百人要從這裡進關。

擁有325萬人口的平壤，因「平沃的土壤」得名。這座北韓的政治、經濟中心，是該國首都，也是第一大城。

進北韓採訪前，聽11年前開始每年都到平壤參展兩次的台商說，「過去金正日時代，死氣沉沉，20分鐘才看到一部車，現在，平壤開始會塞車。」

平壤，擁有三大世界之最。之一，最高的石塔：主體思想塔。塔身高150公尺、塔頂上的火炬高20公尺。

之二，平壤凱旋門高度達60公尺，比法國的正宗凱旋門還高10公尺，是全球最高的「門」。

之三，1968年興建、1973年開通，平均深度達1百公尺的世界最深地鐵。

2分鐘後列車進站，坐在旁邊的朝鮮年輕人，正拿出手機玩內建的撲克牌遊戲打發時間。一問，才發現目前一支要價2千到4千多元台幣不等的手機，在平壤等城市幾乎人手一支。

台灣的北韓研究權威、知韓文化協會執行長朱立熙觀察，「很難想像，平壤火車站前面有排班計程車，其實平壤市民，每年人均所得應該已有2千美元！」（更多精彩內容，請參閱《今周刊》1121期。）