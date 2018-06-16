陸軍官校94周年校慶　13外籍生同慶

陸軍官校今( 16 )日舉行94周年校慶，由陸軍司令王信龍上將親蒞主持校慶典禮，特別邀請歷屆校長、正27及37期校友、地方仕紳及學生家長，共同參加校慶典。隨著蔡英文政府上台後多個友邦與我國斷交，陸軍官校今年僅剩13名外籍生參與校慶。
陸軍官校表示，本次校慶典禮由學員生指揮部編成演習連隊，並由實習旅長阮天宇擔任閱兵部隊指揮官，參演部隊計有軍樂隊、校旗隊、實習營部，以及學生連隊等單位參與操演，在司令台前以閱兵式及分列式，展現官校學生平日忠誠精實、勤訓精練的成果。
陸軍官校指出，本次埔光美展特別邀請國內藝文名家現場揮毫，其中，曹作清老師特地以一萬個「壽」字，創作一幅長達十餘公尺的「萬壽圖」，藉此祝賀校慶，巨幅作品相當令人矚目。在教學成果展方面，計陳展機械系「飛行無人機實作」、管科系「軍事個案管理競賽獲獎事蹟」及通識中心「輔導國際學生考取華語文證照」等教育成果，展現學校戮力推動全人教育的豐碩成效。
學生社團成果展由軍樂隊、儀隊與合唱團等代表性社團，表演一系列的慶祝節目，節目壓軸特別安排由黃埔合唱團引領在場的校友及同學們，齊唱陸軍官校校歌，象徵著黃埔精神的榮耀與傳承。
陸軍軍官學校於民國13年6月16日在黃埔成立，不只為培育國軍幹部，也是培訓友邦軍事幹部的重要搖籃。蔡英文總統4月28日曾在陸軍官校與學生共進早餐，同桌學生中有2人是非洲友邦外籍交換生。
隨著多明尼加與布吉納法索在5月與台灣斷交，多國軍校交換生於5月初離開台灣，布國則是無在台軍校生，陸軍表示，陸軍官校今年有13名外籍生參與校慶。
▲蔡英文總統28日在陸軍官校用早餐，並與布吉納法索(右)交換學生握手。（圖／總統府提供 , 2018.4.28)