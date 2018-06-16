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即時跑馬燈SBS拼盤7800元開賣就秒殺頑童幹大事加場再秒殺　再開第三場8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
娛樂

BTS催票：台灣阿米等我們　SBS拼盤7800元秒殺

記者陳雅蘭／台北報導2018/06/16 15:19
▲BTS再度問候台灣阿米。（圖／JUSTLIVE , 2018.6.16）
▲BTS再度問候台灣阿米。（圖／JUSTLIVE , 2018.6.16）

將在7月7日於南港展覽館舉辦的《SBS Super Concert in Taipei》拼盤演唱會門票今（16）日下午一點開賣，最貴門票7800元整點起售就被搶光，而整場1.5萬張票券也在8分鐘內賣完，足見韓流在台的超高人氣。

《SBS Super Concert in Taipei》將請到防彈少年團（BTS）、iKON、MAMAMOO、Red Velvet、SEVENTEEN、VIXX等六團來台演出，昨主辦單位更是祭出驚喜，宣布Red Velvet的隊長Irene將攜手Seventeen的珉奎擔任演唱會主持人。除此之外，更PO出BTS以及Red Velvet新的問候影片，BTS穿著新的打歌服，用中文表示：「台灣阿米請等我們唷！」而Red Velvet去、今年來台獨缺Joy，她也親自喊話7月7日絕不缺席。


▲Joy（左）表示7月7日不缺席。（圖／JUSTLIVE , 2018.6.16）

演唱會門票今下午一點開搶，最貴票券7800元一開賣就秒殺，而主辦單位「JUSTLIVE 就是現場」表示：「8分鐘內前台售完，票券陸續結帳中。」讓不少搶無票的粉絲至臉書紛紛求票，只希望當天能見到偶像一面。


▲BTS（左上）iKON、Mamamoo、Red Velvet、SEVENTEEN、VIXX等人7月來台參加SBS拼盤演唱會。（圖／JUSTLIVE , 2018.6.16）

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頑童幹大事加場再秒殺　再開第三場

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