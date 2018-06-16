BTS催票：台灣阿米等我們　SBS拼盤7800元秒殺

將在7月7日於南港展覽館舉辦的《SBS Super Concert in Taipei》拼盤演唱會門票今（16）日下午一點開賣，最貴門票7800元整點起售就被搶光，而整場1.5萬張票券也在8分鐘內賣完，足見韓流在台的超高人氣。

《SBS Super Concert in Taipei》將請到防彈少年團（BTS）、iKON、MAMAMOO、Red Velvet、SEVENTEEN、VIXX等六團來台演出，昨主辦單位更是祭出驚喜，宣布Red Velvet的隊長Irene將攜手Seventeen的珉奎擔任演唱會主持人。除此之外，更PO出BTS以及Red Velvet新的問候影片，BTS穿著新的打歌服，用中文表示：「台灣阿米請等我們唷！」而Red Velvet去、今年來台獨缺Joy，她也親自喊話7月7日絕不缺席。