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淺顯活潑筆法寫研究 研之有物獲獎

中央社2018/06/16 14:58
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者余曉涵台北16日電）為了讓外界更瞭解中央研究院數理、生命、人文及社會科學三大領域的研究，中研院從去年起成立的「研之有物」，不僅獲得讀者喜愛，今年也獲得傑出公關獎的政府傳播類優異獎。

中央研究院今天發出新聞稿表示，去年4月成立的科普平台「研之有物」獲得傑出公關獎的政府傳播類優異獎。

中研院表示，對很多人來說，艱澀的期刊論文及實驗數據，專業嚴肅又難以親近。因此，為了鼓勵更多年輕人投入基礎科學研究。跨出改變的第一步，去年4月打造專業又容易親近的科普品牌「研之有物」。

中研院說，「研之有物」名稱取自中國古典文獻「周易」中的「君子以言有物而行有恆」，網站文章以淺顯、活潑的筆法，以及生動的圖表與插圖，介紹院內橫跨數理、生命、人文及社會科學三大領域的研究成果。

中研院秘書處處長吳重禮表示，謝謝讀者的支持及評審的肯定，希望此獎能使更多人知道中研院在做什麼，一起言之有物，讓知識更具感染力。

「研之有物」執行編輯林婷嫻則特別感謝幫助「研之有物」的編輯與研究團隊。她說，希望未來可以提供更簡單易懂的文章給讀者，下半年「研之有物」即將出版實體書籍，並嘗試舉辦更多元、貼近大眾的活動，（編輯：陳怡璇/孫承武）1070616

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