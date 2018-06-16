淺顯活潑筆法寫研究 研之有物獲獎

（中央社記者余曉涵台北16日電）為了讓外界更瞭解中央研究院數理、生命、人文及社會科學三大領域的研究，中研院從去年起成立的「研之有物」，不僅獲得讀者喜愛，今年也獲得傑出公關獎的政府傳播類優異獎。

中央研究院今天發出新聞稿表示，去年4月成立的科普平台「研之有物」獲得傑出公關獎的政府傳播類優異獎。

中研院表示，對很多人來說，艱澀的期刊論文及實驗數據，專業嚴肅又難以親近。因此，為了鼓勵更多年輕人投入基礎科學研究。跨出改變的第一步，去年4月打造專業又容易親近的科普品牌「研之有物」。