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中央社

陸擬要求上市企業設黨支部 台企憂過度干涉

中央社2018/06/16 15:06
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）中國證監會「上市公司治理準則」草案，要求上市公司根據中共黨章規定設立共產黨組織。不具名台資企業主管表示，若黨支部干涉上市企業的商業經營，「會把外資趕走」。

根據中國證券監督管理委員會公告，「上市公司加強黨建」是這次「上市公司治理準則」修訂版新加入的內容之一。

公告要求，上市公司必須根據「中國共產黨章程」規定，設立黨的組織、開展黨的活動，「上市公司應當為黨組織的活動提供必要條件」。

記者採訪不願具名的台資企業主管，這名主管表示，相關議題太敏感，不願回應。

另一位不具名的電子業高階主管表示，若在中國的上市企業單位設立黨支部，不太可能是積極性功能的組織，不太可能讓黨支部干涉上市企業的商業經營，若進一步干涉，「會把外資趕走」，等於是作繭自縛。

不過，這名高階主管不諱言指出，全球各國主要市場的經濟法規趨嚴，中國也不例外，他形容，在中國經商，也要尊重當地的法規，「廁所在哪裡，就去哪裡上廁所」。

他分析，中國共產黨的用意，應該是一方面積極招攬外資在中國掛牌上市，一方面透過在上市企業設立黨支部，「提醒企業賺錢就好，不要搞政治」。

這名主管表示，儘管黨支部不太可能在上市企業扮演積極性的角色，不過，若黨支部代表要求進入上市企業董事會，「那事情就麻煩了」，可能會踩到上市企業的紅線，台資和其他外資企業該如何因應，有待觀察。

中國證券監督管理委員會公告內容也指出，國有控股上市公司要把「黨建工作有關要求寫入公司章程」。公告形容，這些改變是「中國特色公司治理的重要內容」。（編輯：楊玫寧）1070616

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