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中央社

遊客挖寶勝地 巴黎舊書攤盼列文化遺產

中央社2018/06/16 15:19
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社巴黎15日綜合外電報導）法國巴黎塞納河畔的二手舊書攤是當地獨特的景色，吸引世界各地的遊客前來挖寶，現在他們正爭取列入聯合國教科文組織（UNESCO）的「無形文化遺產」。

自17世紀以來，這些深綠色的舊書攤就是巴黎不可或缺的一景，攤商自稱「全球最大露天書店」。

226個經登記書商的將近1000座攤位在塞納河（Seine River）河畔綿延，這條河1991年就已納入世界文化遺產。

在聖母院（Notre Dame Cathedral）庇蔭下，攤商布約（Gildas Bouillaud）一面擦去他藏書上的灰塵，一面說：「我們是知識的傳播者，各有各的特色、各有令人驚喜的性格；我們在這座城市裡，幾乎扮演著哲人般的角色。」

然而，儘管書攤不須支付任何租金，要靠賣書維生卻越來越難，有些人向觀光客兜售飾品的獲利，甚至比賣法國大文豪的罕見巨著賺得還多。

法新社報導，舊書攤聯盟主席卡萊斯（JeromeCallais）說：「書商面臨危機、來自多媒體的競爭、這方面教育式微，我們希望自己能獲得更多關注。」

「對遊客來說，我們跟艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）一樣重要。」

攤商波特費（Mathias Grandis de Portefaix）說：「市府該付我們錢的，我們可說是蔚為奇觀。」（譯者：梁元齡/核稿：盧映孜）1070616

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