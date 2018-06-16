遊客挖寶勝地 巴黎舊書攤盼列文化遺產

（中央社巴黎15日綜合外電報導）法國巴黎塞納河畔的二手舊書攤是當地獨特的景色，吸引世界各地的遊客前來挖寶，現在他們正爭取列入聯合國教科文組織（UNESCO）的「無形文化遺產」。

自17世紀以來，這些深綠色的舊書攤就是巴黎不可或缺的一景，攤商自稱「全球最大露天書店」。

226個經登記書商的將近1000座攤位在塞納河（Seine River）河畔綿延，這條河1991年就已納入世界文化遺產。

在聖母院（Notre Dame Cathedral）庇蔭下，攤商布約（Gildas Bouillaud）一面擦去他藏書上的灰塵，一面說：「我們是知識的傳播者，各有各的特色、各有令人驚喜的性格；我們在這座城市裡，幾乎扮演著哲人般的角色。」