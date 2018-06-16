陸官女學生將赴西點就讀 自勵更加努力以赴

（中央社記者陳朝福高雄16日電）將赴美國西點軍校就讀的陸軍官校女學生胡家琪，今天在陸軍官校校慶上自勵未來會更加努力以赴，學成歸國後報效國家；而來自尼國的國際學生羅培茲則感到光榮與驕傲，感謝師長的教導。

陸軍軍官學校今天舉行黃埔建校94週年校慶，胡家琪是校慶的焦點之一，她是國軍第三位就讀西點軍校的女官校生。

家中已有兩位姐姐在海軍服務的胡家琪受訪，喜悅全寫在臉上，除了達成父親希望穿上黃埔校服的願望，遠赴西點軍校就讀，開拓更寬廣的軍旅生涯也將待完成。

胡家琪表示，經過多年來努力終於踏進黃埔，成為陸軍官校正90期學生。她從小就將投身軍旅列為人生的目標與志向，由於姐姐已服務海軍，因此選擇陸軍官校就讀列為第一志願。