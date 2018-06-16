陸官女學生將赴西點就讀 自勵更加努力以赴

（中央社記者陳朝福高雄16日電）將赴美國西點軍校就讀的陸軍官校女學生胡家琪，今天在陸軍官校校慶上自勵未來會更加努力以赴，學成歸國後報效國家；而來自尼國的國際學生羅培茲則感到光榮與驕傲，感謝師長的教導。
陸軍軍官學校今天舉行黃埔建校94週年校慶，胡家琪是校慶的焦點之一，她是國軍第三位就讀西點軍校的女官校生。
家中已有兩位姐姐在海軍服務的胡家琪受訪，喜悅全寫在臉上，除了達成父親希望穿上黃埔校服的願望，遠赴西點軍校就讀，開拓更寬廣的軍旅生涯也將待完成。
胡家琪表示，經過多年來努力終於踏進黃埔，成為陸軍官校正90期學生。她從小就將投身軍旅列為人生的目標與志向，由於姐姐已服務海軍，因此選擇陸軍官校就讀列為第一志願。
學科與術科都有不錯的成績，尤其體能更是強項，胡家琪經過學校推薦，再歷經體能與學科及語文等重重考驗，成功通過甄試錄取西點軍校，即將遠渡重洋就學。
胡家琪自勵未來會更加努力以赴，以「今日不努力，明日將後悔」為座右銘，並秉持黃埔校訓「親愛精誠」，學成歸國後應用所學報效國家。
在接受校閱的學生連隊中，來自尼加拉瓜國際學生羅培茲（Josefh Lopez）身形特別高大，也受到矚目，尤其受訪時一口流利中文，滿臉笑容表達無礙。
羅培茲說，很榮幸到中華民國就讀陸軍官校，讓他感到很光榮與驕傲，今天是他第四次參加校慶，也將是最後一次。
為了追求理想，離家1萬5000公里到台灣生活，羅培茲表示，回想在陸軍官校就讀4年期間，真的不是一件簡單的事。離開家鄉後，一切都是新的開始，面對截然不同的飲食和文化及天氣等，只能慢慢調適。
完成就讀中華民國陸軍官校的夢想，羅培茲感謝師長教導，尤其感謝同學相互扶持，他用字正腔圓中文說體會到黃埔校訓「親愛精誠」意涵。（編輯：劉政權）1070616