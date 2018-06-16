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前進東京奧運　蔡其昌、聚隆纖維贈「必勝」涼感巾

記者柳榮俊／台中報導2018/06/16 15:48
▲立法院副院長蔡其昌與聚隆纖維股份有限公司董事長周文東到場致贈中華隊必勝涼感巾（圖／蔡其昌辦公室提供攝, 2018.6.16)
▲立法院副院長蔡其昌與聚隆纖維股份有限公司董事長周文東到場致贈中華隊必勝涼感巾（圖／蔡其昌辦公室提供攝, 2018.6.16)

2018東亞盃女壘賽15日比賽結束，中華女子壘球代表隊表現優異奪下亞軍，今(16)日接著來到台中萬壽棒球場比企業女子壘球聯賽。立法院副院長蔡其昌與聚隆纖維股份有限公司董事長周文東到場致贈中華隊必勝涼感巾，由中華隊隊長賴孟婷代表受贈，誓言在2020日本東京奧運奪牌。

蔡其昌致詞時，特別感謝聚隆纖維周文東董事長捐贈的必勝涼感巾，2018女壘世錦賽在即，中華隊八月將到日本參賽爭取東京奧運入場券，期盼中華隊在世錦賽能有一個好的成績。而周文東董事長是我在中興大學的學長，他十分慷慨捐贈了一千條必勝涼感巾給中華隊，除了讓選手打球可以比較舒適外，另一方面這條涼感巾的設計也可以成為我們中華隊啦啦隊的加油工具，相信未來在東京的比賽肯定會有許多旅日僑胞，他們將是我們最棒的啦啦隊，讓我們一起為中華隊加油。

聚隆纖維董事長周文東表示，中華女壘隊將要參加世錦賽國際賽事，蔡其昌副院長特別到我們公司來，除了關心地方產業發展，同時也推薦公司這一項很好的產品，就是贈送給女壘隊的涼感巾，這個炎炎夏日裡，涼感巾只要碰到水甩一甩就會有很好的冰涼效果，所以我們提供這個涼感巾給中華隊的選手，除了給予球員鼓勵之外，同時也讓他們在精神上不斷的提升戰鬥力，取得好的成績。

中華隊隊長賴孟婷也說，感謝蔡其昌副院長及聚隆纖維贊助中華隊涼感巾，有了這個毛巾之後，球員們在球場上一定能增進士氣，我們環顧球場都能看到中華隊的代表性毛巾，一定能讓更多人看見中華女壘隊。

關鍵字女壘蔡其昌涼感巾中華隊
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