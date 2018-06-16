蓋了25年還在蓋！安南區日歐式建築充滿神秘色彩

台南市安南區土城社區內，有一棟充滿神秘色彩的私人「皇宮式」別墅，近一分地格局，集中式、日式和歐式建築集一體，園內格局每走一步，就有不同的風景可欣賞，屋主人稱「龜鹿仙」陳順涼，這棟房子已經蓋了25年，主人仍覺不滿意，持續修建中。
早過耳順之年的「龜鹿仙」陳順涼，身上流著皇族的血統，祖先陳一貴是鄭成功的姑丈，家族隨鄭成功來台後，就居住在台南市安南區土城社區的城北路234巷內一帶，到陳順涼這一代家道中落。
陳順涼一直到30多歲時，認識了當時頗有地位的胡昌熾教授，他傳授一帖古人用來養生的秘方「龜鹿二仙膠」，陳靠這帖秘方成立了玉兔醫藥生物科技公司，有不錯收入後，復興陳家門風，成了陳順涼一生的願望，這也是這棟神秘私人皇宮建築，為何一蓋就是25年，而且還未完工的原因。
佔地300多坪的陳順涼「皇宮」，都是他自己設計，再請名師建造的，除了三棟中式、日式和歐式主建築群外，每棟建築的外面，都有庭園，有小橋、流水、古亭和古樹，加上他一生起落的親身體驗，因此每走幾步，他就會書寫人生格語警惕世人，他最喜愛的格言是「善言一句三冬暖，惡語批評六月寒」。
另他也用「平生都在學習中，不怕風雨向前衝，聰明反被聰明誤，三國有個諸葛亮，鹿耳門人陳順涼」格語來形容自己，更用「吃喝玩樂剛剛好，每日賢友往家跑，看開人生最逍遙，凡人一生求名利，無庸富豪共俗氣，留棟寒舍當古蹟」，來說明為何自己要建造屬於自己皇宮的性格。