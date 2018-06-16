蓋了25年還在蓋！安南區日歐式建築充滿神秘色彩

台南市安南區土城社區內，有一棟充滿神秘色彩的私人「皇宮式」別墅，近一分地格局，集中式、日式和歐式建築集一體，園內格局每走一步，就有不同的風景可欣賞，屋主人稱「龜鹿仙」陳順涼，這棟房子已經蓋了25年，主人仍覺不滿意，持續修建中。

早過耳順之年的「龜鹿仙」陳順涼，身上流著皇族的血統，祖先陳一貴是鄭成功的姑丈，家族隨鄭成功來台後，就居住在台南市安南區土城社區的城北路234巷內一帶，到陳順涼這一代家道中落。

陳順涼一直到30多歲時，認識了當時頗有地位的胡昌熾教授，他傳授一帖古人用來養生的秘方「龜鹿二仙膠」，陳靠這帖秘方成立了玉兔醫藥生物科技公司，有不錯收入後，復興陳家門風，成了陳順涼一生的願望，這也是這棟神秘私人皇宮建築，為何一蓋就是25年，而且還未完工的原因。