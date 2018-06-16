NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈娜娜開出3願望　男友要符合這條件文大宿舍若有問題　侯：會立即解約8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

蓋了25年還在蓋！安南區日歐式建築充滿神秘色彩

記者黃文博／台南報導2018/06/16 16:13
▲陳順涼的中、日、歐式建築群充滿神秘色彩。 （圖／記者黃文博攝，2018.06.16
▲陳順涼的中、日、歐式建築群充滿神秘色彩。 （圖／記者黃文博攝，2018.06.16

台南市安南區土城社區內，有一棟充滿神秘色彩的私人「皇宮式」別墅，近一分地格局，集中式、日式和歐式建築集一體，園內格局每走一步，就有不同的風景可欣賞，屋主人稱「龜鹿仙」陳順涼，這棟房子已經蓋了25年，主人仍覺不滿意，持續修建中。

早過耳順之年的「龜鹿仙」陳順涼，身上流著皇族的血統，祖先陳一貴是鄭成功的姑丈，家族隨鄭成功來台後，就居住在台南市安南區土城社區的城北路234巷內一帶，到陳順涼這一代家道中落。

陳順涼一直到30多歲時，認識了當時頗有地位的胡昌熾教授，他傳授一帖古人用來養生的秘方「龜鹿二仙膠」，陳靠這帖秘方成立了玉兔醫藥生物科技公司，有不錯收入後，復興陳家門風，成了陳順涼一生的願望，這也是這棟神秘私人皇宮建築，為何一蓋就是25年，而且還未完工的原因。

佔地300多坪的陳順涼「皇宮」，都是他自己設計，再請名師建造的，除了三棟中式、日式和歐式主建築群外，每棟建築的外面，都有庭園，有小橋、流水、古亭和古樹，加上他一生起落的親身體驗，因此每走幾步，他就會書寫人生格語警惕世人，他最喜愛的格言是「善言一句三冬暖，惡語批評六月寒」。

另他也用「平生都在學習中，不怕風雨向前衝，聰明反被聰明誤，三國有個諸葛亮，鹿耳門人陳順涼」格語來形容自己，更用「吃喝玩樂剛剛好，每日賢友往家跑，看開人生最逍遙，凡人一生求名利，無庸富豪共俗氣，留棟寒舍當古蹟」，來說明為何自己要建造屬於自己皇宮的性格。

關鍵字土城社區陳順涼龜鹿仙鄭成功
嘉縣長獎在官邸頒發　學生雀躍新奇豐原六合福德宮　端午擲筊抖心結

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan