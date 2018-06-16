警察雨夜徒手清落葉 確保排水獲讚許

（中央社記者楊思瑞台南16日電）台南市代理市長李孟諺今天在臉書發表一段影片，畫面中一名員警在下大雨的夜晚，冒雨徒手清理小東地下道排水孔落葉，盼確保排水暢通。這則發文也獲得不少網友留言稱許。

李孟諺發文表示，14日晚上開始侵襲南台灣的強烈西南氣流，所幸沒有在台南造成重大災情，除了是老天庇佑外，很多冒著大雨，堅守崗位的基層人員，也是讓災損減到最低的幕後英雄。

李孟諺指出，這幾年與極端氣候交手的經驗，讓大家知道在強降雨時確保雨水下水道暢通，是降低積淹水機率最有效的方式。在前幾天，市府環保局就已經會同區公所拆除了710處為阻絕登革熱病媒蚊，安置在排水側溝的紗網，減少堵塞機會。清潔隊也清理了16公噸街路雜物，確保豪雨來襲時，水流暢通。