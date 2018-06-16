〈觀察〉友達抗紅潮有利器 技術帶領擴大出海口

中國面板廠積極擴產，大世代生產線新產能陸續開出，對面板的供需造成壓力，未來供過於求恐也真的變成常態，面對陸廠進擊，台灣面板廠到底能不能扺擋的住? 從友達 (2409-TW) 最近幾年的布局及策略來看，技術的領先是一大優勢，加上產能的彈性調整，朝高附加價值產品發展，可望在紅潮壓力下，找到更多的出海口。

面對面板價格持續走跌，產業循環等壓力，友達董事長彭双浪近年來在嘴邊的 3 大策略就是聰明投資、價值轉型、技術創新，不跟陸廠拚產能，而是擴展最適產能，而且動態調整產能。

舉例來說，在電視面板跌勢不止下，友達的確有在降低生產比重，朝向有價值的電競筆電、電競監視器、車用及工控、醫療用等領域彈性調整產能，彭双浪指出，友達不只電視還有商用面板，監視器，筆電，手機，車用等，會根據市場狀況客戶訂單做產能適當調整，因此，目前產能還維持在高檔。