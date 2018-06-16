國小畢典找白狼頒獎 教部：欠考量

（中央社記者陳至中台北16日電）國立台北教育大學附屬實驗小學畢業典禮，請「白狼」張安樂上台頒獎，引發爭議。教育部國民及學前教育署長邱乾國今天表示，的確有欠考量。

國北教大實小本月15日舉辦畢業典禮，中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂出席，並上台頒發市長獎。事情被網友揭露後，校方今天凌晨在網站貼出道歉聲明。

對此，邱乾國今天受訪表示，大部分畢典的獎項，都是由該單位代表來頒獎，市長獎就是由台北市政府代表，市長、教育局長無法每場都到，也可派督學來頒。

邱乾國說，如果市府都沒有代表到場，大部分是由學校校長代為頒獎，很少會請家長代表來頒，因為家長人數太多了，找誰都不合適。他認為國北教大實小的作法「的確有欠考量」，校方也已發出道歉聲明。