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國小畢典找白狼頒獎 教部：欠考量

中央社2018/06/16 15:56
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者陳至中台北16日電）國立台北教育大學附屬實驗小學畢業典禮，請「白狼」張安樂上台頒獎，引發爭議。教育部國民及學前教育署長邱乾國今天表示，的確有欠考量。

國北教大實小本月15日舉辦畢業典禮，中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂出席，並上台頒發市長獎。事情被網友揭露後，校方今天凌晨在網站貼出道歉聲明。

對此，邱乾國今天受訪表示，大部分畢典的獎項，都是由該單位代表來頒獎，市長獎就是由台北市政府代表，市長、教育局長無法每場都到，也可派督學來頒。

邱乾國說，如果市府都沒有代表到場，大部分是由學校校長代為頒獎，很少會請家長代表來頒，因為家長人數太多了，找誰都不合適。他認為國北教大實小的作法「的確有欠考量」，校方也已發出道歉聲明。

媒體追問是否會有懲處，邱乾國表示，畢業典禮的獎項由誰來頒，沒有特別規範，目前無法說學校違反了什麼規定。但這事的確不恰當，實小的校長是由大學組成遴選會遴選，後續如果校長要請辭，也是由大學端處理。

國北教大教務長周志宏表示，大學這邊有接到通報，第一時間請實小校方出來說明、道歉，至於校長是否請辭，目前還沒收到正式的口頭或書面請求，究竟要怎麼「歸責」，要等上班日後再全盤瞭解。

周志宏表示，已要求實小未來的頒獎活動要更謹慎、更有敏感度，不要再因類似情況引起爭議。（編輯：管中維）1070616

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