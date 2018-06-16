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中央社

中美貿易戰 傳中方也擬好千億美元反制清單

中央社2018/06/16 16:02
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社台北16日電）美國昨天宣布對500億美元的中國商品課徵25%高關稅，隨後又傳出還有另一份1000億美元的關稅清單。對此，有陸媒指出，中方做好應戰的準備，也已擬好1000億美元的美國商品反擊清單。

中美貿易戰於15日正式打響，美國在美東時間15日上午宣布，將對價值500億美元的中國輸美產品課25%關稅，時程分兩步走，7月6日先對340億美元的商品課稅，之後還會再對284項商品採取關稅行動。

中方在6小時後也祭出500億美元的反制清單，其中針對價值340億美元的美國進口農產品、汽車和水產品加徵關稅的措施，將從7月6日起實施；對其他美國貨課徵關稅措施，將在稍後日期宣布。

根據美媒報導，美國即將擬定第2份涉及1000億美元的中國商品清單。對此，中國資深媒體人微信帳號「牛彈琴」今天發文指出，知情人士表示，中方也已經擬好了1000億美元的美國商品反擊清單。

「牛彈琴」這篇報導獲得包括澎湃新聞等在內的多家陸媒轉載。文章還說，中國這次面對美方挑起貿易戰有4個很有意思的觀察點，包括同等規模、同等力度、雷霆出擊、嚴陣以待。

但貿易戰對中國來說並非全然減分。文章指，實施更大規模的改革和開放，是中國獻給改革開放40週年最好的禮物，更是打贏貿易戰的最大法寶。如果是這樣的結果，或許有一天，還真要感謝美國總統川普。（編輯：陳家倫/繆宗翰）1070616

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