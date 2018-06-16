中美貿易戰 傳中方也擬好千億美元反制清單

（中央社台北16日電）美國昨天宣布對500億美元的中國商品課徵25%高關稅，隨後又傳出還有另一份1000億美元的關稅清單。對此，有陸媒指出，中方做好應戰的準備，也已擬好1000億美元的美國商品反擊清單。

中美貿易戰於15日正式打響，美國在美東時間15日上午宣布，將對價值500億美元的中國輸美產品課25%關稅，時程分兩步走，7月6日先對340億美元的商品課稅，之後還會再對284項商品採取關稅行動。

中方在6小時後也祭出500億美元的反制清單，其中針對價值340億美元的美國進口農產品、汽車和水產品加徵關稅的措施，將從7月6日起實施；對其他美國貨課徵關稅措施，將在稍後日期宣布。