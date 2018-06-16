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中央社

八通關步道雲龍吊橋 提前搶修完畢開放

中央社2018/06/16 16:10
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）八通關步道雲龍吊橋日前遭落石擊毀部分橋面，阻斷登山通行，原估算7月7日完成艱辛搶修作業，經玉山管理處與工程人員共同努力，縮短25個工作天，已通過驗收提前開放通行。

八通關步道雲龍吊橋5月11日被落石擊斷部分橋面，進而影響玉山國家公園長程登山線進出，工程人員近一個月冒著生命危險，完全用人力搬運材料與機具，徒手以簡單工具進行整修，玉山國家公園管理處再加派人員，使工期縮短25個工作天完成。

玉山國家公園管理處今天發布新聞稿表示，雲龍瀑布旁的雲龍吊橋晴天突然被間歇落石擊毀，導致步道阻斷無法通行，基於安全考量，立即依標準作業程序，派員到現場拉起警示帶及公告步道暫停開放。

玉管處表示，5月12日與專業人員徒步到場勘查，評估受損情況及修復時程，經確認主結構未損傷，著手辦理緊急修復工作，同時也派遣巡查人員先以簡易工具搶修、清除雲龍吊橋旁舊步道作為替代步道，5月18日起供申請入園核准走長程線的登山者通行。

玉管處指出，雲龍吊橋雖已修復，但八通關步道的棧橋橋面，多少都有被落石砸中情形，加上山區因地形陡峭、地質破碎與鬆動，坍方落石與崩塌為自然不可抗力現象，提醒登山者注意安全；另外，進入梅雨與颱風季節，更需事先查詢天候並評估行程安全。(編輯:孫承武)1070616

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