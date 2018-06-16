八通關步道雲龍吊橋 提前搶修完畢開放

（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）八通關步道雲龍吊橋日前遭落石擊毀部分橋面，阻斷登山通行，原估算7月7日完成艱辛搶修作業，經玉山管理處與工程人員共同努力，縮短25個工作天，已通過驗收提前開放通行。

八通關步道雲龍吊橋5月11日被落石擊斷部分橋面，進而影響玉山國家公園長程登山線進出，工程人員近一個月冒著生命危險，完全用人力搬運材料與機具，徒手以簡單工具進行整修，玉山國家公園管理處再加派人員，使工期縮短25個工作天完成。

玉山國家公園管理處今天發布新聞稿表示，雲龍瀑布旁的雲龍吊橋晴天突然被間歇落石擊毀，導致步道阻斷無法通行，基於安全考量，立即依標準作業程序，派員到現場拉起警示帶及公告步道暫停開放。