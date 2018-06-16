台灣桑耶寺佛法學會捐贈復康巴士　造福身障、失能者

新北市長朱立倫今(16)日出席台灣桑耶寺佛法學會「生活智慧研討會」，會中由來自西藏的轉世活佛堪布松柏仁波切代表捐贈新北市政府1輛價值175萬元的雙乘坐位復康巴士。朱立倫表示，佛法講究向善、佈施、教化人心，非常感謝學會的愛心捐獻，市府一定會善加利用，造福更多身障朋友與失能長輩。

堪布松柏仁波切是西藏四大皇家貴族別日國王後裔，3歲時被認證為活佛化身，23歲時便當上桑耶寺住持，成為桑耶寺多年來唯一最年輕、最博學的金剛上師。仁波切發願要到世界各地弘揚佛法，因此離開西藏，歷經千辛萬苦後於尼泊爾設立「桑耶寺佛法中心」，而後又前往歐洲及亞洲等地弘揚佛法。2001年隻身來台，隨即陸續在台中、新竹、台北成立桑耶寺佛法學會中心。