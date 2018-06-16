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台灣桑耶寺佛法學會捐贈復康巴士　造福身障、失能者

記者蔡琇惠／新北報導2018/06/16 16:31
▲台灣桑耶寺佛法學會捐贈1輛雙乘坐復康巴士給新北市政府，造福更多身障朋友與失能長輩。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.06.16）
▲台灣桑耶寺佛法學會捐贈1輛雙乘坐復康巴士給新北市政府，造福更多身障朋友與失能長輩。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.06.16）

新北市長朱立倫今(16)日出席台灣桑耶寺佛法學會「生活智慧研討會」，會中由來自西藏的轉世活佛堪布松柏仁波切代表捐贈新北市政府1輛價值175萬元的雙乘坐位復康巴士。朱立倫表示，佛法講究向善、佈施、教化人心，非常感謝學會的愛心捐獻，市府一定會善加利用，造福更多身障朋友與失能長輩。

堪布松柏仁波切是西藏四大皇家貴族別日國王後裔，3歲時被認證為活佛化身，23歲時便當上桑耶寺住持，成為桑耶寺多年來唯一最年輕、最博學的金剛上師。仁波切發願要到世界各地弘揚佛法，因此離開西藏，歷經千辛萬苦後於尼泊爾設立「桑耶寺佛法中心」，而後又前往歐洲及亞洲等地弘揚佛法。2001年隻身來台，隨即陸續在台中、新竹、台北成立桑耶寺佛法學會中心。

受贈前，堪布松柏仁波切先為朱立倫獻上哈達，祝福一切平安順利，市政昌隆。朱立倫則表示，參與研討會者有許多是社工，最近新北市社工在處理個案服務時，有遭受到不理性的對待，但社工都忍辱繼續為弱勢家庭或長者服務，就像是活菩薩一樣，他於日前端節慰問社福機構時，也特別為社工加油打氣，希望社工在聆聽佛法後，能更有智慧，心更堅定。

朱立倫也特別感謝協辦單位新北市婦幼發展協會理事長呂慧驕，他表示，呂慧驕承辦4家公共托育中心和居家托育，照顧嬰幼兒，還關心身障朋友，合力捐贈復康巴士，真正實踐佛法慈悲助人、奉獻佈施的精神。

關鍵字台灣桑耶寺佛法學會復康巴士仁波切新北市
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