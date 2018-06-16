〈觀察〉政府端牛肉 調整體質加速轉型 金融業整併時

為了刺激金融整併，金管會將修改法規，鼓勵以金控為主體的金融整併，其中調整金控併購首次持股比率自 25% 降至 10%，且非合意併購適用，但只限民民併，即民營金控可以彼此併購，但排除公股行庫彼此合併以及民營併公營。

台灣金融機構家數多，業務競爭激烈，為了招攬客戶更降低授信等門檻，除了影響銀行風險承擔能力，也可能使銀行獲利能力降低，因此，主管機構近幾年多次鼓勵金融市場整併，而金管會日前更鬆綁法規，將金控併購首次持股降至 10%，且敵意併購適用，但僅限於民民併，意味著金融業者透過整併調整體質和轉型時機已到來。

其實，台灣金融業同質性高，導致產業競爭激烈，有市場人士認為，近年來金融機構存在著存放利差低、營運成本提高以及家數多等既有問題，而隨著金融科技的興起，在規模小且業務同質性高的金融機構，確實需要透過整合的併購，以擁有更充分的資金和金融商品，來提升經營效率和國際競爭力。

不過金融併購並非容易事，即便金融業積極在亞洲進行併購，但在國內併購卻沒有很大的突破，過去金融併購失敗例子多，例如開發金收購金鼎證、兆豐金併購臺企銀、中信金插旗兆豐金，以及國票金收購三信商銀等均破局。

僅有少數成功的案例，包括國泰金旗下國泰世華合併第七商銀、開發金併購萬泰銀以及元大金併購大眾銀行，而公股整併則無進展，至於民營併公營案例，則有台新金併彰銀，但目前還在訴訟中，彼此糾纏 13 年仍未果。

以金融整併來說，民民併相對於公公併或是民公併較易推動，因此，金管會此次主要鼓勵以金控為主體的金融整併，排除公股金融機構，雖然政府省去了麻煩，但外界普遍認為，公股行庫在金融業占了半壁江山，排除公股後，金融整併減少金融機構家數的效果，恐怕跟著減低。

此外，若民營機構不斷壯大規模，公股也將面臨競爭壓力，雖然有公股銀高層樂觀看待，認為公股銀和民營銀彼此的核心價值和利基點不同，且各有優勢，但難保未來民營機構擴充版圖，造成公股業務上的壓力，到時候恐怕就是財政部要面對課題了。

整體來看，金管會釋出金融整併鬆綁政策後，具體成效為何、是否會掀起一波金融業併購潮，並促成金金併的成功案例，外界都睜大眼睛在看。