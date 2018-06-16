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〈觀察〉政府端牛肉 調整體質加速轉型 金融業整併時

鉅亨網2018/06/16 16:30
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台灣金融機構家數多，業務競爭激烈，為了招攬客戶更降低授信等門檻，除了影響銀行風險承擔能力，也可能使銀行獲利能力降低，因此，主管機構近幾年多次鼓勵金融市場整併，而金管會日前更鬆綁法規，將金控併購首次持股降至 10%，且敵意併購適用，但僅限於民民併，意味著金融業者透過整併調整體質和轉型時機已到來。

為了刺激金融整併，金管會將修改法規，鼓勵以金控為主體的金融整併，其中調整金控併購首次持股比率自 25% 降至 10%，且非合意併購適用，但只限民民併，即民營金控可以彼此併購，但排除公股行庫彼此合併以及民營併公營。

其實，台灣金融業同質性高，導致產業競爭激烈，有市場人士認為，近年來金融機構存在著存放利差低、營運成本提高以及家數多等既有問題，而隨著金融科技的興起，在規模小且業務同質性高的金融機構，確實需要透過整合的併購，以擁有更充分的資金和金融商品，來提升經營效率和國際競爭力。

不過金融併購並非容易事，即便金融業積極在亞洲進行併購，但在國內併購卻沒有很大的突破，過去金融併購失敗例子多，例如開發金收購金鼎證、兆豐金併購臺企銀、中信金插旗兆豐金，以及國票金收購三信商銀等均破局。

僅有少數成功的案例，包括國泰金旗下國泰世華合併第七商銀、開發金併購萬泰銀以及元大金併購大眾銀行，而公股整併則無進展，至於民營併公營案例，則有台新金併彰銀，但目前還在訴訟中，彼此糾纏 13 年仍未果。

以金融整併來說，民民併相對於公公併或是民公併較易推動，因此，金管會此次主要鼓勵以金控為主體的金融整併，排除公股金融機構，雖然政府省去了麻煩，但外界普遍認為，公股行庫在金融業占了半壁江山，排除公股後，金融整併減少金融機構家數的效果，恐怕跟著減低。

此外，若民營機構不斷壯大規模，公股也將面臨競爭壓力，雖然有公股銀高層樂觀看待，認為公股銀和民營銀彼此的核心價值和利基點不同，且各有優勢，但難保未來民營機構擴充版圖，造成公股業務上的壓力，到時候恐怕就是財政部要面對課題了。

整體來看，金管會釋出金融整併鬆綁政策後，具體成效為何、是否會掀起一波金融業併購潮，並促成金金併的成功案例，外界都睜大眼睛在看。 

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關鍵字金金併公股銀金管會財政部金融業併購公股行庫轉型創新業務競爭headline
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