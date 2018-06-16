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中央社

螢火蟲季解說員 全校唯一畢業生

中央社2018/06/16 16:24
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者江俊亮嘉義縣16日電）嘉義縣竹崎鄉光華國小是一所迷你學校，今年只有一名畢業生；這名畢業生是螢火蟲季解說員，多才多藝，今天接受縣長張花冠頒獎表揚。

嘉義縣106學年度縣長獎頒獎典禮，今天在縣長官邸舉行，全縣399名從幼兒園到高中的縣長獎得主，由教育處安排赴縣長官邸接受張花冠頒獎表揚。

張花冠說，受少子化影響，全縣各校班級及學生數有逐年下降的趨勢，嘉義縣今年國小畢業生有39校是個位數，占全縣122所國小的32%，包括光華、十字國小各只有一人，中林、龍山、仁和各有2人畢業。

其中，光華國小只有黃元右一名畢業生，黃元右是學校螢火蟲季的招牌解說員，興趣廣泛，會吹奏直笛、演奏烏克麗麗，還會攝影、繪畫、寫作、舞獅、扯鈴、打籃球、踢足球，曾參加科展、閩南語朗讀比賽、數位說故事，被譽為「光華之星」。

另外，位於阿里山鄉的十字國小，今年也僅黃士維一人畢業，黃士維參加混齡編班，與另兩名5年級學生合併成高年級，一起上課。黃士維擅長小提琴，曾獲全縣英語日語文競賽讀者劇場優等獎。

另有一對鄒族姊妹花，雙雙獲得縣長獎，她們是來自茶山國小的畢業生李以琳、茶山國小附幼畢業生李以撒，姊妹由母親陪同接受表揚。（編輯：施燕飛）1070616

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