17日搭火車到彰化大村　憑火車票根可兌換葡萄

端午佳節正好落在彰化縣葡萄夏果正產期，16日上午大村鄉公所及大村鄉農會在大村火車站後站舉辦「五五端陽大村遊 盛夏粽情樂萄萄」活動，現場有「葡萄秤重大考驗」、「當日台鐵各站至大村票根換葡萄、仙草蜜品嚐」、「在地米食品嚐」、「陸上龍舟推推樂」、「粽藝大集合」、「親子彩繪葡萄娃娃」等活動，17日將準備2千盒供搭火車前來的民眾換購。 ▲「五五端陽大村遊 盛夏粽情樂萄萄」活動，16日與17日兩天在大村後火車站舉行。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.16）

縣長魏明谷致詞中表示，彰化為台灣葡萄重要的產地，全國兩顆葡萄就有一顆是產自於彰化，其中最知名的就是大村葡萄，縣府為了行銷大村的葡萄，將大村火車站改造成葡萄意象，讓往來經過大村鄉火車站的全國旅客都能知道大村葡萄。

▲「五五端陽大村遊 盛夏粽情樂萄萄」活動，16日與17日兩天在大村後火車站舉行。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.16）

葡萄是彰化縣水果重要產業，全台葡萄栽培面積約2,693.64公頃，彰化縣就佔了1,346.04公頃居全台之冠，主要產區及栽培面積分別為溪湖鎮496.47公頃、大村鄉420.77公頃，大村鄉的葡萄更是名聞全國，「大村」已成為葡萄的代名詞。

▲「葡萄秤重大考驗」縣長魏明谷與鄉親同樂。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.16）

好玩的重頭戲「葡萄秤重大考驗」，現場接受100位民眾報名，每次10位參加比賽，主辦單位準備葡萄及電子秤，每次比賽限時30秒，參賽者必須在時限內選取適量葡萄置於電子秤上，時間到揭開電子秤圍幕，以最接近主持人所指定重量者勝出。

▲「親子彩繪葡萄娃娃」活動吸引許多民眾參加。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.16）

縣長魏明谷也在現場出了一道2斤2錢2兩象徵雙雙對對的秤重題，而無論勝利與否，參賽民眾都可以將比賽用葡萄帶回家享用。而17日還有「粽藝大集合」、「陸上龍舟推推樂」等活動，為期2天的活動內容精彩有看頭，歡迎鄉親來彰化大村過端午節。