丈夫的一部分還在人間 器捐助她減緩喪親慟

趙家誌和林豐元感情非常好，兩人因熱愛音樂結緣。林豐元50歲從職場退休後，兩人持續投入音樂教育工作，並一起到台東偏鄉學校擔任志工。林豐元雖有肝硬化，但很注重養生，夫妻倆從未想過「死亡」會來得這麼快、這麼急。

107年植愛感恩紀念音樂會今天舉行，邀集歷年器官捐贈者家屬、受贈者等共同與會，趙家誌代表捐贈者家屬發表感言，向大眾訴說她簽署丈夫的器捐同意書的心路歷程。

（中央社記者陳偉婷台北16日電）65歲的林豐元2年前因急性主動脈剝離倒下，和他相守39年的太太趙家誌心痛不已，但毅然簽署器官捐贈，希望把丈夫的一部分留在人間。只要想到先生還在，喪夫的哀慟也減緩一些。

2016年7月，他們到台東海端國小服務順便探親，當時正值颱風過境，林豐元回家幫忙整理家園，結果突然倒下，就醫發現是急性主動脈剝離，雖歷經12小時手術，替換一段長達20多公分的人工血管，但因肝功能急速惡化，生命徵象一直不穩定。

趙家誌下午受訪時表示，當時先生陷入昏迷，身上插了數十根管子，她和女兒討論時，女兒問她一句話：「爸爸是個很有愛心的人，如果他的生命真的將走到盡頭，妳會不會考慮器官捐贈？」

「要做這個決定非常艱難。」趙家誌說，林豐元生前就樂於分享，且因有虔誠的信仰，認為人死後終會在天堂相遇，對生死泰然自若。她在林豐元臨終前也改信主，相信兩人會再重逢，心裡才變得踏實，就簽署器官捐贈同意書，想把林豐元身上可用的器官留在人間。

他們兩人從相識、相知、相守走過39年，感情很好，從未想過相伴的時光會戛然而止，衝擊自然很大。但趙家誌表示，因為想把丈夫的一部分留在人間，決定要器捐，「想到他還沒有全部離開，還可以在其他地方陪伴著我，有很大的療傷功能」，雖然肉體已經不再，但留下了愛，也幫助到人，生命的意義推展到極限。

趙家誌原本希望能把林豐元身上所有可用器官都捐出，但因等待腦死，多數器官在過程中已耗損、不堪使用，最後只捐出眼角膜，分別捐給50餘歲男子和80餘歲的女士。

這2名受贈者都寫信感謝趙家誌，感恩林豐元的眼睛幫助他們重獲光明。

趙家誌過去2年來，還沒有足夠勇氣和別人談論林豐元，也不敢答應參加器捐的活動。今年答應參加，是因為覺得「自己應該走出來」，但內心仍緊張、害怕。

說來神奇，趙家誌說，昨晚夢到林豐元，夢中林豐元說，要陪她一起參加活動，還會從台東搭飛機過來。「原來先生怕我孤單，也放不下我，心疼我一個人要面對」，她擦乾眼淚，鼓起勇氣上台分享，讓更多人了解器捐助人的大愛。（編輯：管中維）1070616