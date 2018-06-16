台東大同戲院承載記憶 拆除暫緩

（中央社記者李先鳳台東縣16日電）台東縣最後一家關門的傳統戲院大同戲院，8年前被一把火燒毀大廳荒廢迄今，日前傳出台東縣政府將拆除，民間社團希望能審慎評估。台東縣政府表示，將與地主研議先暫緩拆除。

承載許多台東人回憶的大同戲院，位於台東市中正路129號，興建於民國47年。1980年後因電視的普及和錄影帶事業的興起，台東傳統電影院像骨牌效應一樣，應聲而倒。1985年大武戲院拉下序幕，台東36家傳統電影院剩大同戲院苦撐。

民國98年8月17日，台東民眾剛要走出莫拉克颱風傷痛時，一把無情火將台東唯一戲院大同戲院燒了。台東將近4年的時間沒有電影院，直到102年7月秀泰影城開幕，台東才又有電影院。