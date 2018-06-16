深陷文大宿舍爭議　侯友宜：若有問題太太會立即解約

國民黨新北市長參選人侯友宜近來身陷文大宿舍爭議，他今（16）日受訪表示，太太告訴他，如果北市府檢查認為建築物有問題，將立即與文大解約；對手蘇貞昌則說，選舉就是全面的檢驗，要誠實、正面的面對，情緒表達完了，對於各界質疑還是要說明清楚。

侯友宜表示，他不過問太太娘家的事情，建築出租作為學生宿舍，是又昱公司與文大簽租賃契約書，過程是律師處理，與他無關。他強調，陽明山這塊土地蓋住宅使用了21年，當中經北市府多次檢驗，使用執照與公共安全沒有問題。

侯友宜也透露，太太告訴他，如果北市府檢查認為建築物有問題，將立即與文大解約，但更重要的是要照顧好學生權益，尤其暑假快到了，要趕快安頓好學生。