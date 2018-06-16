NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈文大宿舍若有問題　侯：會立即解約明搭火車到大村　火車票根可換葡萄8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
政治

深陷文大宿舍爭議　侯友宜：若有問題太太會立即解約

政治中心／綜合報導2018/06/16 16:51
▲國民黨新北市長參選人侯友宜表示，太太告訴他，如果北市府檢查認為建築物有問題，將立即與文大解約。（資料圖／侯友宜辦公室提供）
▲國民黨新北市長參選人侯友宜表示，太太告訴他，如果北市府檢查認為建築物有問題，將立即與文大解約。（資料圖／侯友宜辦公室提供）

國民黨新北市長參選人侯友宜近來身陷文大宿舍爭議，他今（16）日受訪表示，太太告訴他，如果北市府檢查認為建築物有問題，將立即與文大解約；對手蘇貞昌則說，選舉就是全面的檢驗，要誠實、正面的面對，情緒表達完了，對於各界質疑還是要說明清楚。

侯友宜表示，他不過問太太娘家的事情，建築出租作為學生宿舍，是又昱公司與文大簽租賃契約書，過程是律師處理，與他無關。他強調，陽明山這塊土地蓋住宅使用了21年，當中經北市府多次檢驗，使用執照與公共安全沒有問題。

侯友宜也透露，太太告訴他，如果北市府檢查認為建築物有問題，將立即與文大解約，但更重要的是要照顧好學生權益，尤其暑假快到了，要趕快安頓好學生。

國民黨台北市長參選人丁守中也替侯友宜抱不平，他說，這件事情明顯是政治操作，平時沒事，只有遇到選舉才開始炒作，而台北市長柯文哲這時候去打擊侯友宜，擺明是向民進黨表態，希望綠營在市長選舉時可以棄保。

針對這場爭議事件，民進黨新北市長參選人蘇貞昌則表示，選舉就是全面的檢驗，要誠實、正面的面對，情緒表達完了，對於各界質疑還是要說明清楚。他也針對民調落後侯18.1個百分點一事表示，自己看到的民調跟「美麗島電子報」昨天公布的不一樣，那份民調顯示，他和現任市長朱立倫相比，市民認為他更會做事，兩人有兩位數的落差，感謝市民的肯定，他一定會更努力，盼望有機會為新北市做貢獻。
 

關鍵字侯友宜丁守中蘇貞昌新北市長選舉文大宿舍
菊下動員令力挺姚　623壓軸演講

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan