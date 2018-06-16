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娛樂

歐陽娜娜滿18歲開出3願望　理想男友要符合這條件

記者吳雨婕／台北報導2018/06/16 17:08
▲歐陽娜娜提到滿18歲的3個願望。（圖／記者林調遜攝 , 2018.06.16）
▲歐陽娜娜提到滿18歲的3個願望。（圖／記者林調遜攝 , 2018.06.16）

歐陽娜娜今（16）日在台北中山堂舉辦生日音樂會暨新書發表會，當天下午她也進行彩排，談到昨日剛滿18歲的生日願望。

歐陽娜娜笑說生日願望總共有3個，「第一個願望是剪頭髮；第二個是自己一個人去旅行；第三個願望則是參加偶像的演唱會。」這些願望都有由來，想要剪頭髮的原因，來自她有記憶以來，都是以長髮示人，所以想要趁機會剪個短髮，長度大概到鎖骨。

至於旅行的部分，歐陽娜娜說目前只想到比較近的，如日本、韓國，「我想要一個人去，跟好朋友、閨密去也可以。」第三個願望，想要觀賞偶像的演唱會，媒體詢問偶像是誰，她的臉上立刻開出花來，「我的偶像是John Mayer～他是我老公。」


▲歐陽娜娜提到滿18歲的3個願望。（圖／記者林調遜攝 , 2018.06.16）

除了三個願望外，歐陽娜娜也想做一些特別的事情，像是去考駕照，還有交男朋友，沒想到她自爆在昨天以前都有禁愛令，直到昨天才解除，但家人依然開出一堆條件，讓她哭笑不得。此外，她透露男友條件，「以前我會訂條件，會打籃球、陽光型，現在只要某一部份讓我很崇拜，有才華就好。」

先前歐陽娜娜公開表示要重返校園，進入伯克利音樂學院就讀，對於能夠回到校園，她難掩興奮的說：「回到學校是一件很新鮮、很期待的事情。」她也提到，其實關於回歸校園一事，一直都在她計劃中，而且這次就讀要讀到她自己滿意為止。


▲歐陽娜娜昨日剛滿18歲，想要考駕照、談戀愛。（圖／記者林調遜攝 , 2018.06.16）

其實，過去歐陽娜娜曾經休學，被問到休學的原因，她臉色微變，語氣露出微微不悅地說：「這我之前已經說過很多次了。」在媒體的追問下，她才開口解釋：「不是因為工作休學，是為了我自己的生活和理想，當時我不知道休學之後會不會有工作。」


▲歐陽娜娜再次澄清過去休學不是因為演藝工作，而是為了自己的生活、理想。（圖／記者林調遜攝 , 2018.06.16）

關鍵字歐陽娜娜休學生日
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