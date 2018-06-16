歐陽娜娜滿18歲開出3願望　理想男友要符合這條件

歐陽娜娜今（16）日在台北中山堂舉辦生日音樂會暨新書發表會，當天下午她也進行彩排，談到昨日剛滿18歲的生日願望。

歐陽娜娜笑說生日願望總共有3個，「第一個願望是剪頭髮；第二個是自己一個人去旅行；第三個願望則是參加偶像的演唱會。」這些願望都有由來，想要剪頭髮的原因，來自她有記憶以來，都是以長髮示人，所以想要趁機會剪個短髮，長度大概到鎖骨。

至於旅行的部分，歐陽娜娜說目前只想到比較近的，如日本、韓國，「我想要一個人去，跟好朋友、閨密去也可以。」第三個願望，想要觀賞偶像的演唱會，媒體詢問偶像是誰，她的臉上立刻開出花來，「我的偶像是John Mayer～他是我老公。」