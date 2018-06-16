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展翅高飛創新創業　明新科大2千餘同學畢業了

記者常似虎／新竹縣報導2018/06/16 17:39
▲明新科大校園內佈置大型文字裝置藝術，成為畢業生和家長拍照打卡熱點。（圖／明新科大提供 , 2018.06.16）
▲明新科大校園內佈置大型文字裝置藝術，成為畢業生和家長拍照打卡熱點。（圖／明新科大提供 , 2018.06.16）

明新科技大學今(16)日舉辦畢業典禮，歡送本屆2千2百多位日間部、進修部、碩士班以及國際雙聯學制的所有畢業生；新竹縣副縣長楊文科、明新科大校友總會長楊守杞等產官學貴賓皆出席，包括姐妹校菲律賓亞當森大學(Adamson University)也由校長組團前來觀禮。


▲與菲律賓亞當森大學雙聯學制的首批畢業生，在工學院與機械系師長祝福下，學成返回菲律賓。（圖／明新科大提供 , 2018.06.16）

校長林啟瑞祝福畢業同學展翅高飛、前程似錦，表示在快速變化的時代，全球化競爭要面對的是「沒有國界的競賽」，但也提供了無限的機會，期勉畢業生們「勇於創新、創業」，為自己創造人生；法務部檢察長王添盛也親臨典禮為畢業生致詞，以「勤勞、努力」送給畢業生，鼓勵大家為夢想打拼就會成功。

今年有與菲律賓亞當森大學雙聯學制的首批畢業生15位，他們在菲律賓完成前3年學業，接續來明新機械系讀了2年，完成雙聯學制的課程；亞當森大學校長Fr. Manny Manimtim特別與家長們組了龐大的親友團，從菲律賓前來參加，是典禮的一大亮點。


▲明新科大首批雙聯學制畢業生，來自馬尼拉的萊恩(中)於機械系畢業，家人特地前來台灣參加畢業典禮。（圖／明新科大提供 , 2018.06.16）

來自馬尼拉的萊恩，在明新機械系就讀2年，專業的課堂學習外，在小叮噹滑雪場實習冷凍空調機械相關技術，求學期間愛上了台灣小吃，尤其是臭豆腐；他說，家人特地來台灣參加畢業典禮，他迫不及待要帶父母去逛夜市吃臭豆腐。

畢業典禮中由校長林啟瑞博士授予畢業生代表學位證書、頒獎、祝福及撥穗；今年畢業生表現傑出，運管系楊子豪曾擔任青年服務團國際志工前往海外偏遠地區服務，在田徑、鉛球項目表現傑出，也考取水上救生員、健身運動指導員、游泳教練等多張運動證照，允文允武。


▲畢業生於校園內拍照為大學生活留下美好的回憶。（圖／明新科大提供 , 2018.06.16）

進修部休閒系的張瑋忻大一就加入校內最勞心勞力的交通服務隊，四年來風雨無阻不間斷，有始有終地堅守崗位至畢業前夕，無私奉獻精神可佳；機電碩士班的劉灝，跨領域結合機電與幼保領域，製作兒童創新用品並參賽獲第1名，也多次參加國際競賽獲得冠軍、第二名等佳績，為校爭光；其他還有旅館系黃婉玲、行銷系林筑鈞等人表現優異，皆由董事長張紹鈞頒發「傑出成就獎」予以表揚。

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