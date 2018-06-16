棧貳庫串聯旗津 渡輪新航線開航創佳績

（中央社記者王淑芬高雄16日電）由高雄新興景點棧貳庫往返旗津的棧旗航線，在端節連續假日的首日正式開航，使用亞洲第一艘電力渡輪且外型亮麗的旗福一號運行，今日啟航後，每航班平均近百人搭乘，運量亮麗。

高雄市代理市長許立明指出，棧旗線開航後，可結合高雄捷運、水岸環狀輕軌與既有的鼓山旗津渡輪航線，進一步地串聯棧貳庫、駁二藝術特區、旗津、哈瑪星，以及總圖書館、高雄展覽館等亞灣新建設，展現高雄由重工大城轉型為宜居城市、海洋首都的嶄新風貌。

高雄市輪船公司表示，棧旗航線採用亞洲第一艘電力渡輪「旗福一號」，為高雄在地造船廠設計製造，低噪音、無油耗味，是平穩舒適的綠色運具，可承載150名乘客，船身以環保概念的亮綠色為底，並彩繪高雄熊吉祥物。