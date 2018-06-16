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中央社

傳川普G7口出狂言 要把2500萬墨西哥人送往日本

中央社2018/06/16 17:07
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）媒體報導，美國總統川普在G7峰會一連串古怪發言惹得出席領袖不快，他告訴日本首相安倍晉三，他可以把2500萬墨西哥人送到日本，還對法國總統馬克宏說，恐怖分子都在巴黎。

川普突然拒絕背書聯合公報，還砲轟地主國加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）後，七大工業國集團（G7）峰會在混亂中落幕。

美國「華爾街日報」（WSJ）引述在場的歐洲官員報導，川普在會場一連串從貿易、恐怖主義到移民等議題的發言，讓各國領袖感到驚愕。

歐盟官員表示，川普在說到歐洲面臨移民這個令人頭痛的問題時，他轉向日本首相說：「晉三，你沒這個難題，但我可以把2500萬墨西哥人送到日本，你很快就會下台。」此時會議室內出現一股怒氣。

這名歐盟官員又說，當議題轉向伊朗和恐怖主義時，川普將矛頭指向法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）：「艾馬紐（馬克宏），你必須瞭解這些事，因為所有恐怖分子都在巴黎。」

歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）也被流彈掃到，一再被川普說是「殘酷殺手」，提到歐盟的反托拉斯和稅務當局對美國科技公司開鍘，處以數十億美元計的罰款。

嚴重貿易分歧主導G7峰會議題，針對川普威脅對輸美鋼鋁課徵巨額關稅，這些世界大型經濟體的領袖一個接一個挺身對抗。

川普拒絕為聯合聲明背書後，川普和他的幕僚還攻擊加拿大總理杜魯道「不誠實」和「背叛」。

川普昨天在推特駁斥和G7領袖不合的報導，指責「假新聞媒體」描繪錯誤的景象，還貼上好幾張看似和其他G7領袖處得不錯的照片。（譯者：劉淑琴/核稿：徐崇哲）1070616

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