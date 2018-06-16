傳川普G7口出狂言 要把2500萬墨西哥人送往日本

（中央社華盛頓16日綜合外電報導）媒體報導，美國總統川普在G7峰會一連串古怪發言惹得出席領袖不快，他告訴日本首相安倍晉三，他可以把2500萬墨西哥人送到日本，還對法國總統馬克宏說，恐怖分子都在巴黎。

川普突然拒絕背書聯合公報，還砲轟地主國加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）後，七大工業國集團（G7）峰會在混亂中落幕。

美國「華爾街日報」（WSJ）引述在場的歐洲官員報導，川普在會場一連串從貿易、恐怖主義到移民等議題的發言，讓各國領袖感到驚愕。

歐盟官員表示，川普在說到歐洲面臨移民這個令人頭痛的問題時，他轉向日本首相說：「晉三，你沒這個難題，但我可以把2500萬墨西哥人送到日本，你很快就會下台。」此時會議室內出現一股怒氣。