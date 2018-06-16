陳金德：支持民進黨提名參選人陳歐珀

（中央社記者沈如峰宜蘭縣16日電）民進黨籍宜蘭縣代理縣長陳金德今天說，他會支持同黨籍提名的宜蘭縣長參選人陳歐珀，會在適當時機辭去宜蘭縣選舉委員會主委，並在下班時間全力以赴，陪同陳歐珀跑選舉行程。

媒體今天報導，陳金德與陳歐珀有嫌隙，陳金德日前與同屬新潮流系的總統府祕書長陳菊在總統府約見，陳菊當場對陳金德「曉以大義」，希望他為了黨內團結，要支持陳歐珀。

陳金德今天在宜蘭受訪時說，上週他進總統府，送上7月要開幕的宜蘭童玩節邀請函給陳菊，希望她到時參加開幕典禮，陳菊之後提到她擔憂宜蘭選情，也很關心他的處境。