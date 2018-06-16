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陳金德：支持民進黨提名參選人陳歐珀

中央社2018/06/16 17:03
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣16日電）民進黨籍宜蘭縣代理縣長陳金德今天說，他會支持同黨籍提名的宜蘭縣長參選人陳歐珀，會在適當時機辭去宜蘭縣選舉委員會主委，並在下班時間全力以赴，陪同陳歐珀跑選舉行程。

媒體今天報導，陳金德與陳歐珀有嫌隙，陳金德日前與同屬新潮流系的總統府祕書長陳菊在總統府約見，陳菊當場對陳金德「曉以大義」，希望他為了黨內團結，要支持陳歐珀。

陳金德今天在宜蘭受訪時說，上週他進總統府，送上7月要開幕的宜蘭童玩節邀請函給陳菊，希望她到時參加開幕典禮，陳菊之後提到她擔憂宜蘭選情，也很關心他的處境。

陳金德當時告知陳菊，他知道自己是中央派來擔任宜蘭縣代理縣長，首要工作就是把縣政做好；若做好縣政、贏回民心，就是對宜蘭大環境盡了努力，所以才提到分進合擊這個構想。

陳金德強調，他是民進黨員，當然要服從黨規，支持黨提名的參選人，這毫無問題。宜蘭縣政府最近主辦的村里民大會主要是下鄉聽取民意、宣傳縣政，這與選局無關，各級民意代表都可來，也歡迎陳歐珀參與，回答相關議題。

陳金德說，他目前還是宜蘭縣選舉委員會主委，外傳他陪陳歐珀跑拜票的行程，這是沒有的事，也完全不適當，他會在適當時機辭去主委，並在下班時間全力以赴，陪同陳歐珀跑選舉行程，這是他應該做得到的事。

陳金德認為，事實上，民眾所關心的是參選人的表現、政黨政策是否符合民意，民眾不在乎、甚至厭惡派系惡鬥。他奉勸某派系操盤手不要整天把派系掛在嘴巴，這也對選情無益，宜蘭人是很團結的。

陳金德笑說，他與陳歐珀互動很好，不信媒體可以來看，如何不分黨派、建設宜蘭才是比較重要。（編輯：方沛清）1070616

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