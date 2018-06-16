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警分享捐髓故事 同窗跟進建檔

中央社2018/06/16 17:20
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者余曉涵台北16日電）員警許佑宇去年曾經捐髓救人，今年在警察節時跟同窗員警好友謝宗綸分享這段往事，謝宗綸今天立刻參加驗血建檔活動，想要當作送給自己一份特別的警察節回憶禮物。

慈濟基金會今天表示，24歲的青年許佑宇是一位波麗士大人，同時還是一位骨髓造血幹細胞的捐贈者。

許佑宇在2013年首次參加骨髓造血幹細胞驗血建檔活動，但因顧慮雙親的疑慮沒有成功，直到2015年，他因緣際會下在板橋的場次，又再次決定挽袖捐出10cc的熱血建檔。

去年年中許佑宇傳來一次配對成功消息，然而當時對方那名受髓者病情急轉直下，無緣能獲得移植的程序，但很快的，到了12月，傳來第2次配對成功消息。

許佑宇說，聽到配對成功的消息，非常興奮又開心，因為真的可以救人了，他採取周邊血捐贈法，在慈濟志工團隊陪伴下，前往花蓮慈濟醫院順利捐出，然而，整個過程他只跟姊姊提及，至今仍還不打算告知父母。

許佑宇盡量不讓家人擔心，但他又堅持「對的事，做就對了」信念，因此默默行善。許佑宇說：「目的是可以搶救一位血液疾病的患者，這是重點，這樣就夠了。」

昨天的警察節，許佑宇也跟他警專同期、又分發到同一個單位的謝宗綸分享這段往事，沒想到謝宗綸今天上班前就前往參加驗血建檔活動。

謝宗綸說，當作是在這個節日送給自己一份特別的回憶禮物，且家庭風氣相對開明開放，因此也支持他做對的事。（編輯：管中維）1070616

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