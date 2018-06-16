印尼開齋節重頭戲 政要開門戶饗賓客

開齋節連假中最特別的活動的是，一些政府高官會在開齋節當天或連假期間，在家裡舉辦「門戶開放日」（Open House），接受親朋好友和一般民眾登門祝賀，主人家也會準備豐盛的食物招待來客。

當天清早，民眾會身著傳統服裝，前往祖墳掃墓，之後便會造訪親友，互致問候及祝福。

開齋節之於印尼人就像春節之於華人，耶誕節之於西方人，是讓所有穆斯林翹首期盼和歡欣鼓舞的盛大節日。

（中央社記者周永捷雅加達16日專電）印尼開齋節連假的另一項重頭戲就是「門戶開放日」（Open House），一些達官顯要會在開齋節連假中開放家庭，接受親友及一般民眾登門祝賀，並準備豐盛食物招待來客。

像是印尼副總統尤素夫‧卡拉（Jusuf Kalla），曾在南蘇拉威西省首府錫江（Makassar）家中舉行OpenHouse，並發放一份市值約5萬印尼盾（約新台幣107元）的食品禮盒給每一位來訪的民眾，不管認識或不認識。

旅居印尼多年的白嘉莉也曾在開齋節當天與夫婿、印尼企業家黃雙安，參加當地人士的Open House活動，其中包括尤素夫‧卡拉等人在自家舉辦的開齋節慶祝活動。

白嘉莉認為，雖然自己不是穆斯林，但印尼是穆斯林大國，秉持入鄉隨俗的精神，每年一定要和印尼當地朋友一起度過一年中最重要的節日開齋節，這也凸顯印尼是一個多元包容、開放的社會。

印尼總統佐科威今年也不例外，開齋節當天選擇在茂物（Bogor）的總統行宮舉辦Open House活動。

昨天開齋節一大早9時不到，許多民眾就在茂物總統行宮外大排長龍，為的就是和他們尊敬的總統近距離見上一面，接受祝福。

不過，由於排隊參加Open House活動的民眾實在太多，每個人通常不會逗留太久，等到他們真的見到佐科威、簡短祝福及握手後就得迅速離去，因為後面還有很多人在排隊等著和總統近距離接觸。

記者今天前往印尼社會部長伊德魯斯（IdrusMarham）位於雅加達住家舉辦的Open House活動，只見許多達官顯要，包括海洋事務統籌部長盧胡特（LuhutPandjaitan）、前從業黨主席巴克利（AburizalBakrie）都已在伊德魯斯家中做客，許多來訪賓客也排隊與主人家合影留念。

為招待來訪賓客，來自南蘇拉威西省的伊德魯斯早早就準備好家鄉美味饗賓客，只見一大盤接著一大盤熱騰騰的烤魚、烤蝦不斷補上桌，一旁還準備各式飲料、湯品，就是怕賓客吃不飽、喝不過癮。

伊德魯斯的夫人知道有許多移工在台灣工作，也特地和伊德魯斯獻上祝福說：「我們家人祝福所有在台灣的印尼民眾和印尼移工開齋節快樂。」（編輯：陳惠珍）1070616