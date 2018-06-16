吳鳳科大畢典　越南籍畢業生致詞成焦點

吳鳳科技大學6月16日舉行畢業典禮，近3千名畢業生和家長參與，該校因應少子危機，近年在延攬國際學生方面大有斬獲，有台灣大學部最多人數的印度生外，越南生也前往就讀，畢典中，越南籍阮氏玄莊代表外籍畢業生致詞，分享大學四年的求學點滴與感動，成為典禮焦點。

吳鳳科大今年的畢業典禮由董事長胡宗鑫主持，其勉勵即將成為職場新鮮的畢業生，要多方面學習，擴充全方位的視野，有機會經歷各種不同的學習與挑戰，這將是最珍貴的寶藏，也是最難忘的人生體驗。校長蘇銘宏亦勉勵畢業生做自己想做、愛做的事，剛開始，不要計較薪資多寡，努力學習，創造自己被需要的價值。



▲吳鳳科大校長蘇銘宏頒發學位證書暨撥穗。（圖／吳鳳科大提供 , 2018.06.16）

畢典中，越南籍阮氏玄莊代表近3千名畢業生致詞，分享她在台求學四年的生活點滴，她說，四年前來到陌生的台灣，帶著即興奮又惶恐的心情在吳鳳科大求學，一開始有點辛苦，課表看不懂外，課堂上及班上的活動永遠是狀況外，就連菜單也看不懂，所以就這樣吃了一年的自助餐，但這四年來，由於老師耐心指導及同學友善的協助加上自己努力學習，讓異鄉的遊子收穫滿滿，現在可以融入同學的話題，上課時也敢勇於發問並表達意見，甚至可以很有自信地用中文做簡報，現在台語「嘛會通喔」。