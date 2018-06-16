NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈睽違近一個月　王維中再列勝投候選高雄港棧貳庫到旗津渡輪新航線開航8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

吳鳳科大畢典　越南籍畢業生致詞成焦點

記者邱嘉琪╱嘉義報導2018/06/16 17:59
▲畢業生阮氏玄莊異地求學有成的分享，成為全場注目的焦點。（圖／吳鳳科大提供 , 2018.06.16）
▲畢業生阮氏玄莊異地求學有成的分享，成為全場注目的焦點。（圖／吳鳳科大提供 , 2018.06.16）

吳鳳科技大學6月16日舉行畢業典禮，近3千名畢業生和家長參與，該校因應少子危機，近年在延攬國際學生方面大有斬獲，有台灣大學部最多人數的印度生外，越南生也前往就讀，畢典中，越南籍阮氏玄莊代表外籍畢業生致詞，分享大學四年的求學點滴與感動，成為典禮焦點。


▲吳鳳科大畢業生賴珮伶及在校生張峻峰及張智峻，表演傳統調酒秀，董事長與校長舉杯祝賀畢業生。（圖／吳鳳科大提供 , 2018.06.16）

吳鳳科大今年的畢業典禮由董事長胡宗鑫主持，其勉勵即將成為職場新鮮的畢業生，要多方面學習，擴充全方位的視野，有機會經歷各種不同的學習與挑戰，這將是最珍貴的寶藏，也是最難忘的人生體驗。校長蘇銘宏亦勉勵畢業生做自己想做、愛做的事，剛開始，不要計較薪資多寡，努力學習，創造自己被需要的價值。


▲吳鳳科大校長蘇銘宏頒發學位證書暨撥穗。（圖／吳鳳科大提供 , 2018.06.16）

畢典中，越南籍阮氏玄莊代表近3千名畢業生致詞，分享她在台求學四年的生活點滴，她說，四年前來到陌生的台灣，帶著即興奮又惶恐的心情在吳鳳科大求學，一開始有點辛苦，課表看不懂外，課堂上及班上的活動永遠是狀況外，就連菜單也看不懂，所以就這樣吃了一年的自助餐，但這四年來，由於老師耐心指導及同學友善的協助加上自己努力學習，讓異鄉的遊子收穫滿滿，現在可以融入同學的話題，上課時也敢勇於發問並表達意見，甚至可以很有自信地用中文做簡報，現在台語「嘛會通喔」。

關鍵字吳鳳科大越南畢業典禮
大安沙雕音樂季　迎端午關懷弱勢　東勢警民端午節前夕送愛

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan