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中央社

美中貿易戰誰認輸 四大劇本看如何演變

中央社2018/06/16 17:41
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國宣布將對中國500億美元商品課徵關稅，而中國也宣稱將以課徵同等規模關稅回應，雙方貿易戰一觸即發，彭博整理貿易戰未來四大走向

美國今天宣布對中國500億美元的商品課徵25%高關稅，7月6日起先對340億美元的進口中國商品課徵25%關稅。川普揚言，如果中國報復，將提高課稅總額。

共產黨主政的北京當局同樣祭出課徵關稅的商品清單，內容包括汽車與農產品，這可能損害共和黨的政治利益。

美國方面仍表示有意與北京談判。關稅措施宣布後，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）接受福斯財經新聞網（Fox Business Network）訪問表示：「我們希望這不會造成中國的一連串反應…我們希望這能導向進一步協商，我們希望這能導致中國改變政策。」

1.雙方各退一步

不到一個月之前，這個情況似乎可能發生。美中雙方在華府對談之後，美國財政部長梅努欽（StevenMnuchin）表示，美國「暫不考慮貿易戰」而且不會加徵關稅。這引發外界期待，美國可能接受，中國小幅增購美國商品。但就在數日內，川普不再支持這種談判準則。

如今似乎連短期休兵的可能性都沒有。一名美國政府高層官員今天表示，美國期盼中國處理科技問題的方式能有結構性改變。美國政府要求北京當局，別再強迫美國公司轉移技術。但北京表示，不會同意大幅調整其「中國製造2025」行動綱領。這份綱領闡述，中國計畫在人工智慧等新興產業中扮演領頭羊。

2.中國讓步

中國國家主席習近平為現有全球貿易秩序辯護，當然，這對中國的得失攸關重大。多年來，由國家推動的投資與出口帶動了經濟成長，而習近平政府正謀劃，將重心轉向消費支出，以使經濟逐步趨緩。如今貿易戰爭可能打亂北京當局對經濟的謹慎管理，而5月中國經濟已有表現不如預期的跡象。

對美國而言，最有利的情況就是中國在科技議題上讓步，並對美國商品與服務開放市場。前總統小布希時期的白宮國家安全會議國際經濟主管官員杭特（RodHunter）表示：「就某種意義上來說，如果你是一名貿易談判代表，有川普這樣的總統就是一大優勢，因為大家都知道他會課徵關稅，這給談判代表很多施力點。」

3.美國讓步

川普上任以來，談判成績目前還不顯著。美國推動修訂北美自由貿易協定，懸而未決；川普本週與北韓領導人金正恩高調會面，評論家認為收穫不多。中國很可能認為川普在虛張聲勢，也知道股市上漲與美國經濟堅挺會令川普多麼得意。

中國打算加徵關稅的商品清單包括各種農產品，如大豆、高粱、棉花等，可能對2016年大選支持川普的農業州形成打擊。

艾維克ISI（Evercore ISI）總經理兼政治分析部門主管海恩斯（Terry Haines）向彭博電視台表示：「川普這裡釋出的訊號是，他不只希望繼續談判，且事實上他還希望能在短期解決問題，而不是拉長戰線。」

4.全面貿易戰

合理推論，美中無法立即解決爭端，而且情況可能會迅即惡化。任何一方都不希望被看做示弱，川普靠著傳統工業所在州的支持而登上總統大位，這些州深受全球化衝擊。面對11月國會期中選舉，川普肩負壓力要去安撫這些票源區。至於將中國打造為全球科技業領袖，則是習近平戰略計畫的重要部分。

如果川普力促中國的基本經濟模式全面更張，全世界將會長期處在兩國的緊張關係之下。美國以往政府也曾要求北京當局放寬對鋼鐵等產業的管制，但效果不大。（譯者：林宏翰/核稿：張佑之）1070616

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