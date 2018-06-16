搭火車到彰化大村 憑票根換葡萄被秒殺

（中央社記者蕭博陽彰化縣16日電）目前正值葡萄夏果盛產期，彰化縣舉辦葡萄推廣活動，民眾今、明兩天搭火車到大村站，憑票根就可兌換一盒葡萄，主辦單位今天準備的700盒很快被領完，17日加碼為2000盒。

彰化縣政府、大村鄉公所、大村鄉農會今天在大村火車後站舉辦慶端午暨葡萄與米食推廣活動，民眾憑火車票根就可兌換一盒重量500公克的葡萄，主辦單位準備700盒，上午10時前就被兌換完畢，明天將再準備2000盒供搭火車來的民眾兌換。

彰化縣長魏明谷致詞表示，彰化是台灣葡萄重要產地，全國兩顆葡萄就有1顆產自彰化，其中最知名就是大村葡萄，感謝大村鄉公所及農會辦理推廣活動，歡迎民眾到大村過端午、吃粽子配葡萄、看陸上龍舟賽。