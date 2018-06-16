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中央社

貿易戰開打？學者：中美仍保持溝通可能

中央社2018/06/16 17:46
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者陳家倫台北16日電）學者劉孟俊認為，中美互祭高關稅，是在增加各自談判籌碼，從清單內容來看，仍保持溝通可能。而從中興通訊案的處理方式來看，美國總統川普仍會在這波貿易對峙中尋找對價關係。

美國15日宣布對中國價值500億美元的商品課徵25%的高關稅，中國6小時後也祭出規模對等的關稅反制清單。雙方首波涉及340億美元的關稅制裁將於7月6日實施，中美貿易戰看似一觸即發。

不過，中華經濟研究院大陸經濟所所長劉孟俊認為，從關稅清單內容來看，美國並沒有把真正的大宗貿易逆差商品例如中國手機擺在清單上，中方清單上也沒有出現美國的飛機，這為後續溝通保持可能。

劉孟俊表示，雙方目前互祭500億美元關稅制裁只是在增加各自的談判籌碼，在關稅制裁實行之前，雙方還是會再次談判。

他指出，近來中國電信大廠中興通訊遭美國制裁解套後，有媒體報導，中國監管機構已批准高通（Qualcomm）收購恩智浦半導體（NXP Semiconductors）的計畫。

劉孟俊表示，從中興通訊案的處理方式來看，川普（Donald Trump）最終仍會尋找對價關係來解決這次的中美貿易對峙。

值得注意的是，在中美互祭關稅制裁之前，雙方團隊曾歷經3輪貿易磋商。在第2輪貿易磋商過後，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）證實，華盛頓和北京當局已同意停止互相加徵關稅，貿易對峙局勢看似一度和緩。

對此，劉孟俊指出，美國方面在貿易對峙過程看似反覆無常，是因為美國談判團隊有溫和派與鬥雞派。美國商務部、財政部談判代表都是商人出身，不希望雙輸；但美國貿易代表署（USTR）對中國的態度極度強硬。

另一方面，北韓也是先前中美貿易對峙和緩的另一因素。劉孟俊說，美國先前在北韓議題上對中國有政治需求，如今「川金會」落幕，北韓議題已告一段落。（編輯：繆宗翰）1070616

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