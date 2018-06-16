貿易戰開打？學者：中美仍保持溝通可能

（中央社記者陳家倫台北16日電）學者劉孟俊認為，中美互祭高關稅，是在增加各自談判籌碼，從清單內容來看，仍保持溝通可能。而從中興通訊案的處理方式來看，美國總統川普仍會在這波貿易對峙中尋找對價關係。

美國15日宣布對中國價值500億美元的商品課徵25%的高關稅，中國6小時後也祭出規模對等的關稅反制清單。雙方首波涉及340億美元的關稅制裁將於7月6日實施，中美貿易戰看似一觸即發。

不過，中華經濟研究院大陸經濟所所長劉孟俊認為，從關稅清單內容來看，美國並沒有把真正的大宗貿易逆差商品例如中國手機擺在清單上，中方清單上也沒有出現美國的飛機，這為後續溝通保持可能。