影／高雄港棧貳庫串聯旗津　渡輪新航線開航創佳績

高雄港棧貳庫到旗津渡輪新航線於今(16)日開航，受到高雄市民及觀光遊客的熱烈歡迎，每航班平均近百人搭乘，湧現人潮，使運量創佳績，相當亮麗。

由高雄新興景點高雄港棧貳庫往返旗津的棧旗航線，於今(16)日端午節連續假日的第1天正式開航，使用亞洲第1艘電力渡輪，且外型亮麗的旗福1號營運。

高雄市長許立明表示，棧旗線開航後，可結合高雄捷運、水岸環狀輕軌與既有的鼓山旗津渡輪航線，進一步串聯高雄港棧貳庫、駁2藝術特區、旗津、哈瑪星，以及總圖書館、高雄展覽館等亞洲新灣區建設，以展現高雄市由重工業大城，轉型為宜居城市、海洋首都的嶄新風貌。

高雄市輪船公司董事長陳勁甫指出，棧旗航線採用亞洲第1艘電力渡輪「旗福1號」營運，此渡輪為高雄在地造船廠設計製造，低噪音、無油耗味，是平穩舒適的綠色運具，可承載150位乘客，船身以環保概念的亮綠色為底，並彩繪高雄熊吉祥物，期盼開航後能擴大周邊駁2藝術特區與哈瑪星鐵道文化園區能量，藉以串聯鹽埕、哈瑪星、旗津3地大眾運輸交通網絡，對於帶動亞洲新灣區整體觀光、商業等層面都有相當的助益。

高雄市長許立明進一步指出，市府為串聯旗津、鼓山、鹽埕觀光資源，連結高雄捷運、公共腳踏車、渡輪等公共交通運具，讓今年3月啟用的歷史建築「棧貳庫」與高雄市輪船公司共同規劃「棧貳庫─旗津」航線，以開創觀光旅遊新玩法。

高雄市政府新聞局局長張家興說，為鎖定自由行背包客族群，該局乃邀請許立明市長「下海」拍攝行銷短片，在片中他飾演輪船公司的工作人員，負責在渡輪離、靠岸時操作甲板升降和解繫纜繩，期盼能行銷棧貳庫，並推薦高雄觀光新航線、新景點和新玩法。