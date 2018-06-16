NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈睽違近一個月　王維中再列勝投候選高雄港棧貳庫到旗津渡輪新航線開航8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

姚文智23日造勢晚會 陳菊拍宣傳片下動員令

中央社2018/06/16 17:53
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者蕭博文台北16日電）民進黨台北市長參選人姚文智將於23日舉辦全國首場大型造勢晚會，為此邀請總統府秘書長陳菊拍攝宣傳影片下達動員令，拍攝花絮今天首度在「姚文智翻台北」臉書網頁曝光。

姚文智指出，大學四年級時認識陳菊，後來兩度與陳菊共事，「1999年在高雄市府時期，菊姊是社會局長，我是新聞處長、副秘書長；2004年謝院長組閣，菊姐是勞委會主委，我是新聞局長。當年在高雄，我們還住樓上樓下，常常抱我3歲的兒子」。

姚文智指出，這次為了宣傳造勢晚會，陳菊特地抽空拍攝影片，還特別關心他的家人，看到他兒子剃光頭近照時，更驚呼「哇，長這麼高了！」

姚文智最後表示，「謝謝菊姐。623是我參選市長團結出發的第一場，也是菊姐北上的第一場，大家一起來吧！」

姚文智競選團隊也發布新聞稿指出，陳菊在影片中不僅為姚文智加油，也強調這是民進黨台北市長正式提名後第一場大型造勢活動，陳菊也將在晚會當天壓軸登場演講，凝聚綠營士氣。

此外，針對媒體報導有民進黨台北市議員的助理不滿市黨部要求27位議員為姚文智辦造勢活動，硬性規定小雞扛母雞，姚文智競選團隊執行總幹事阮昭雄則回應純屬誤解，所有市議員都樂於配合、相輔相成。

阮昭雄表示，沒有議員向他表達過這種不滿聲音，而市長參選人與市議員參選人命運共同，拓展市長票同時也能拓展市議員選票，整體作戰本是如此，彼此相輔相成，不知報導訊息何來，應該是單純的誤解。（編輯：方沛清）1070616

傳承影像記憶 台南文化局徵...迎接新圖書館 旗山學子為書...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan