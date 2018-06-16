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中央社

迎接新圖書館 旗山學子為書籍搬新家

中央社2018/06/16 17:54
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者王淑芬高雄16日電）高雄市旗山圖書館借用區公所空間數10年，館藏及借閱場域有限；市府打造全新的圖書館月底啟用，近日有不少旗山國中及國小學生協助搬家，用行動證明大家期待新圖書館的心情。

旗山圖書館借用旗山區公所約百坪的空間近40年，隨著旗山人口增加及民眾、學生希望有更舒適的借閱讀空間，市府去年以新台幣8000多萬元興建旗山圖書館。

高雄市立圖書館副館長林冠宇今天指出，新館藏將從原來的3萬冊書增加為8萬冊，書籍的類別也更多元，希望可以提升旗山區民眾的閱讀環境及品質。

準備為館藏搬新家，不僅圖書館員工忙著下架打包，附近國小、國中同學也自主投入公共服務，協助書冊上架，成了地方圖書館與在地民眾攜手灌溉旗山分館的好範例。

到圖書館幫忙的同學洪晨凱說，很期待新館圖書更多元化，將讓他有更多借閱新書籍的機會；湯忞璇表示喜歡館內的設計，未來會花更多時間「泡」在圖書館。

旗山分館位於旗山國中校區內，是一棟3層樓建築，有逾600坪的圖書及閱讀空間，將在6月30日啟用。建物設計將在地特產香蕉的黃色印象以及旗山火車站建物景觀線條融入，室內增設兒童及親子閱讀區、資訊檢索區、新書展示區、無限上網區、視聽多媒體區、多功能研發室等區塊，座位數增加至146席，提供旗山居民更優質的閱讀環境資源。(編輯:孫承武)1070616

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