迎接新圖書館 旗山學子為書籍搬新家

（中央社記者王淑芬高雄16日電）高雄市旗山圖書館借用區公所空間數10年，館藏及借閱場域有限；市府打造全新的圖書館月底啟用，近日有不少旗山國中及國小學生協助搬家，用行動證明大家期待新圖書館的心情。

旗山圖書館借用旗山區公所約百坪的空間近40年，隨著旗山人口增加及民眾、學生希望有更舒適的借閱讀空間，市府去年以新台幣8000多萬元興建旗山圖書館。

高雄市立圖書館副館長林冠宇今天指出，新館藏將從原來的3萬冊書增加為8萬冊，書籍的類別也更多元，希望可以提升旗山區民眾的閱讀環境及品質。