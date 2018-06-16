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中央社

曾郁文台灣色彩展東京登場 畫技獨特

中央社2018/06/16 18:01
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者楊明珠東京16日專電）台灣畫家曾郁文的「台灣色彩展」正在駐日代表處台灣文化中心（東京）展出。這次他帶來13件具代表性作品，展現台灣民俗文化特色，他作畫技巧獨特，跳脫傳統藝術框架。

駐日代表處台灣文化中心昨天為「台灣色彩-曾郁文日本東京展」舉行開幕典禮及酒會。展期到7月20日。出席來賓包括東京都杉並區交流協會、相田光男美術館、藝術界、新聞界等人士，反應熱烈。

因駐日代表謝長廷不克出席，由台灣文化中心主任朱文清代讀書面致詞。謝長廷稱讚曾郁文這次展出的作品跳脫藝術框架，獨樹一格。

曾郁文在對來賓導覽時，首先站在畫有水鳥的大幅作品前做解說。他表示，自己的出生地是台南廟街崇安街，但目前定居新台市的淡水河畔後，迷上畫水鳥。他擅用東方水墨線條結合西方油彩作畫，畫中水鳥栩栩如生悠閒自得，富有禪的意境。

1954年生於台南的曾郁文這次展出的作品中，有一副「土地公‧福祿壽」的作品備受矚目。這是在金紙上畫有土地公和虎爺圖樣。曾郁文小時候住在台南崇安街「總爺街」，叔公祖曾賜是閩南道教第一人，耳濡目染的結果，他的作品很自然的與民俗文化息息相關。

被稱為民俗創意畫家的曾郁文以土地公金紙畫神像受到外國人激賞。之後被友人打趣說；「阿文是以土地公金換美金」。

畫展上，邊解說邊拿出手機拍下賓客聽他講解的情形，他笑說：「這也是創作的一部份」。他指著一幅農夫圖表示，自己以農夫自居，認為作畫就是努力耕耘台灣土地。除了積極描繪台灣本土的文物與風土人情之外，也對傳統民俗藝術、文物的流失很感慨，希望大家要珍惜。

曾郁文是日本知名美術團「白日會」準會員，作品曾在東京上野美術館、東京六本木國立新美術館等地展出。他預告說，2020年東京奧運時，他的水鳥系列作品將在東京六本木國立新美術館展出。（編輯：王同禹）1070616

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