強迫推銷愛心筆　威脅不買就是歧視原住民

桃園火車站周邊因為人潮流量大，許多強迫推銷的族群經常在此出沒。昨(15)日有一位民眾就在爆料公社貼出影片指出，有一位自稱是原住民孩子的男性，說只要4個銅板就可以幫助他，但如果連4個銅板都拿不出來就是歧視原住民。

民眾PO出的文章指出，「一位男生說他是原住民的孩子希望我能幫忙他，只要四個銅板就可以，要我拿著他手上的筆，如果不拿就是瞧不起原住民，四個銅板都拿不出來可見你有種族歧視，我完全不理會，不跟他對話，不做任何反應，所以我被他罵了不好聽的話。」但是這位小姐也繼續在旁觀察這名男子的強迫推銷行為，並且成功的錄到了一段他繼續強迫推銷另一名小姐的過程，並且說明，「接下來就是他的對象.......他魯成功了。」