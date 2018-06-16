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強迫推銷愛心筆　威脅不買就是歧視原住民

記者李春台／桃園報導2018/06/16 18:44
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桃園火車站周邊因為人潮流量大，許多強迫推銷的族群經常在此出沒。昨(15)日有一位民眾就在爆料公社貼出影片指出，有一位自稱是原住民孩子的男性，說只要4個銅板就可以幫助他，但如果連4個銅板都拿不出來就是歧視原住民。

民眾PO出的文章指出，「一位男生說他是原住民的孩子希望我能幫忙他，只要四個銅板就可以，要我拿著他手上的筆，如果不拿就是瞧不起原住民，四個銅板都拿不出來可見你有種族歧視，我完全不理會，不跟他對話，不做任何反應，所以我被他罵了不好聽的話。」但是這位小姐也繼續在旁觀察這名男子的強迫推銷行為，並且成功的錄到了一段他繼續強迫推銷另一名小姐的過程，並且說明，「接下來就是他的對象.......他魯成功了。」

這名男子的言行讓民眾感覺不妥，因此也有民眾便向桃園分局局武陵所檢舉，警方到場獲知有男子桃園火車站周邊推銷愛心筆，聲稱如果不買就是歧視原住民，強賣行為致使民眾反感，桃園分局也因此立即加強該區域周邊巡守，於今（16）日1230分，在桃園火車站前人行道，查獲郭姓男子（88年次）向路人推銷環保菸袋（每個199元），他表示為賺生活費批了40個環保菸袋販售，他並非原住民，網友指稱強賣愛心筆的不是他，全案依社會秩序維護法移請裁處。警方呼籲民眾遇到強迫推銷時，應冷靜以對，確實拒絕推銷，若對方仍繼續糾纏，立即撥打110報案，警方會馬上到場協助處理。


▲郭姓男子今天向路人推銷環保菸袋（每個199元），警方依社會秩序維護法將他移請裁處。（圖／桃園分局武陵派出所提供 , 2018.06.16）

關鍵字強迫推銷愛心筆原住民歧視
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