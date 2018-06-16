高雄海岸2艘擱淺油輪　海洋委員會處理

海洋委員會海洋保育署署長黃向文表示，斐濟籍勝利19號(Winner 19)油輪與巴拿馬籍興利號(Shine Luck) 油輪，於6月14日晚間因熱帶性低氣壓經過，導致擱淺在鳳鼻頭與林園沿岸，海洋委員會海巡署南部分署第7巡防指揮部所轄第5岸巡隊接獲通報後，立即進行救援，連夜將2艘船共32位船員救援上岸。

行政院海洋委員會海洋保育署今(16)日表示，該署正積極處理擱淺在高雄市小港區鳳鼻頭漁港北堤的巴拿馬籍SHINE LUCK油輪及擱淺在高雄市林園區中坑門出水口的斐濟籍WINNER 19油輪油料外洩及船體移除事宜，以防油污外洩。

海洋委員會海洋保育署署長黃向文指出，該署據報後，隨即啟動緊急應變機制，包括聯繫高雄科技大學團隊就油污洩漏可能影響之區域進行模擬、中央大學太空遙測中心團隊蒐集相關衛星資訊，以及洽請高雄市海洋局及海巡署就近瞭解船舶擱淺狀況，並準備相關應變資材。



▲擱淺在高雄市林園區中坑門出水口的斐濟籍WINNER 19油輪。(圖／記者黃守作攝，2018.06.16)

黃向文署長並指出，由於這2艘油輪上仍有約2百公秉的油品，基於船上殘油對當地海域仍有污染之虞，該署於15日上午到現場勘查，發現勝利者19號油輪擱淺在沙灘上，未發現有油污滲出，而興利號油輪則可能因為碰撞消波塊，導致機艙破裂，有少量廢油水流出，並未發現有燃料油外洩狀況。

黃向文署長進一步指出，由於現場風浪大，無法布設攔油索，高雄市海洋局及海巡署備妥吸油棉等應變資材在現場備用，並提醒高雄市海洋局，以及環保局戒備，如有油污外洩，影響鄰近生態敏感地區，應立即通知當地養殖業者停止抽取海水，至於現場狀況則由海巡人員持續監

另為儘速移除船體，降低污染風險，交通部航港局南部航務中心於15日下午，邀請海委會海保署、海巡署、高雄市政府海洋局、環保局、船東、船務代理等相關單位召開擱淺海事案之船體移除會議，要求船東、船務代理於16日中午前提出抽油以及船體移除計畫，送航港局南部航務中心核准後儘速執行，如有緊急需要，海洋委員會及高雄市海洋局之相關應變設備已備妥，必要時可立即支援應變，避免燃油外洩污染。

黃向文署長說，為避免興利號油輪與消波塊持續碰撞造成燃油外洩，船東於16日上午，調整船舶擱淺方向，以避免繼續碰撞消波塊，並在船上備設攔油索，以因應抽油防污所需，海委會與高雄市海洋局人員在旁監督，避免造成海洋污染之虞。

此次船舶擱淺事件，海委會海巡署、海保署、交通部航港局、高雄市海洋局、環保局持續通力合作，並感謝交通部航港局督促船東儘速進行相關因應，以避免海洋環境遭受破壞。