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高雄海岸2艘擱淺油輪　海洋委員會處理

記者黃守作／高雄報導2018/06/16 18:45
▲行政院海洋委員會海洋保育署積極處理擱淺在高雄市小港區鳳鼻頭漁港北堤的巴拿馬籍SHINE LUCK油輪及擱淺在高雄市林園區中坑門出水口的斐濟籍WINNER 19油輪油料外洩及船體移除事宜，以防油污外洩。(圖／記者黃守作攝，2018.06.16)
▲行政院海洋委員會海洋保育署積極處理擱淺在高雄市小港區鳳鼻頭漁港北堤的巴拿馬籍SHINE LUCK油輪及擱淺在高雄市林園區中坑門出水口的斐濟籍WINNER 19油輪油料外洩及船體移除事宜，以防油污外洩。(圖／記者黃守作攝，2018.06.16)

行政院海洋委員會海洋保育署今(16)日表示，該署正積極處理擱淺在高雄市小港區鳳鼻頭漁港北堤的巴拿馬籍SHINE LUCK油輪及擱淺在高雄市林園區中坑門出水口的斐濟籍WINNER 19油輪油料外洩及船體移除事宜，以防油污外洩。

海洋委員會海洋保育署署長黃向文表示，斐濟籍勝利19號(Winner 19)油輪與巴拿馬籍興利號(Shine Luck) 油輪，於6月14日晚間因熱帶性低氣壓經過，導致擱淺在鳳鼻頭與林園沿岸，海洋委員會海巡署南部分署第7巡防指揮部所轄第5岸巡隊接獲通報後，立即進行救援，連夜將2艘船共32位船員救援上岸。

海洋委員會海洋保育署署長黃向文指出，該署據報後，隨即啟動緊急應變機制，包括聯繫高雄科技大學團隊就油污洩漏可能影響之區域進行模擬、中央大學太空遙測中心團隊蒐集相關衛星資訊，以及洽請高雄市海洋局及海巡署就近瞭解船舶擱淺狀況，並準備相關應變資材。


▲擱淺在高雄市林園區中坑門出水口的斐濟籍WINNER 19油輪。(圖／記者黃守作攝，2018.06.16)

黃向文署長並指出，由於這2艘油輪上仍有約2百公秉的油品，基於船上殘油對當地海域仍有污染之虞，該署於15日上午到現場勘查，發現勝利者19號油輪擱淺在沙灘上，未發現有油污滲出，而興利號油輪則可能因為碰撞消波塊，導致機艙破裂，有少量廢油水流出，並未發現有燃料油外洩狀況。

黃向文署長進一步指出，由於現場風浪大，無法布設攔油索，高雄市海洋局及海巡署備妥吸油棉等應變資材在現場備用，並提醒高雄市海洋局，以及環保局戒備，如有油污外洩，影響鄰近生態敏感地區，應立即通知當地養殖業者停止抽取海水，至於現場狀況則由海巡人員持續監

另為儘速移除船體，降低污染風險，交通部航港局南部航務中心於15日下午，邀請海委會海保署、海巡署、高雄市政府海洋局、環保局、船東、船務代理等相關單位召開擱淺海事案之船體移除會議，要求船東、船務代理於16日中午前提出抽油以及船體移除計畫，送航港局南部航務中心核准後儘速執行，如有緊急需要，海洋委員會及高雄市海洋局之相關應變設備已備妥，必要時可立即支援應變，避免燃油外洩污染。

黃向文署長說，為避免興利號油輪與消波塊持續碰撞造成燃油外洩，船東於16日上午，調整船舶擱淺方向，以避免繼續碰撞消波塊，並在船上備設攔油索，以因應抽油防污所需，海委會與高雄市海洋局人員在旁監督，避免造成海洋污染之虞。

此次船舶擱淺事件，海委會海巡署、海保署、交通部航港局、高雄市海洋局、環保局持續通力合作，並感謝交通部航港局督促船東儘速進行相關因應，以避免海洋環境遭受破壞。

關鍵字高雄海巡署油輪
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