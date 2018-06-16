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文大宿舍爭議未果　蘇貞昌呼籲侯友宜說明清楚

記者陳志仁／新北報導2018/06/16 19:10
▲蘇貞昌強調，選舉就是全面的檢驗，對於各界的質疑，還是說明清楚才應該。（圖／蘇貞昌辦公室提供）
▲蘇貞昌強調，選舉就是全面的檢驗，對於各界的質疑，還是說明清楚才應該。（圖／蘇貞昌辦公室提供）

身陷文化大學宿舍爭議風暴的國民黨新北市長參選人侯友宜，認為太太任美玲的名譽因選舉遭羞辱、糟蹋，今（16）日更進一步表示，「如果大家認為有問題，太太說會立即解約，重要是一定要把學生權益照顧好」，外界解讀是切割止血。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今日受訪時強調，選舉就是全面的檢驗，誠實正面的面對比較好，情緒表達完了，對於各界的質疑，還是說明清楚才應該；新北市長朱立倫則感慨的說，選舉的時候，太太的娘家一定要被拿出來打一頓，甚至是20、30年前的事情都一樣，他是深受其害，每一次的選舉，他太太的娘家永遠都是民進黨用各種的方式理由攻擊、甚至抹黑。

侯友宜在新北市議員黃永昌、林金結及議員參選人江怡臻、葉元之的陪同下，到土城頂新公園參與「萬粽飄香」的活動；媒體關注文化大學大群館宿舍的爭議，侯友宜指出，他從來不過問娘家的事情，尤其財產的部分，直到妻子姊妹討論蓋建築物才瞭解，至於後續與文大簽約作學生宿舍，這些都是又昱公司的事，與他無關，公司成立至今也都有繳稅，相關事務也都尊重娘家家族的決定。

▲侯友宜重申，選舉到了，大家卻有不一樣的聲音；如果大家認為有問題，太太說她會立即解約。（圖／侯友宜辦公室提供）

侯友宜認為，這塊土地蓋住宅使用21年，中間經過很多次的市政府檢查，使用的執照、公安都沒問題，選舉到了，大家卻有不一樣的聲音；此外，如果台北市政府「因為選舉而改變態度要重新認定」，依照一貫的守法標準，目前娘家的意見是朝「配合和解約的方向來走」，但是一定要照顧好學生的權益，尤其暑假快到了，要趕快來把學生安頓，這才是最重要的重點。

關鍵字侯友宜蘇貞昌朱立倫任美玲文大宿舍
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