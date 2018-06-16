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移民署與金門移工新住民　歡慶開齋慶端午

記者蔡若喬／金門報導2018/06/16 19:17
▲移民署南區事務大隊金門縣服務站今天邀請金門移工及新住民朋友體驗包粽。（圖／移民署南區事務大隊金門縣服務站提供 , 2018.06.16)
▲移民署南區事務大隊金門縣服務站今天邀請金門移工及新住民朋友體驗包粽。（圖／移民署南區事務大隊金門縣服務站提供 , 2018.06.16)

 為慶祝2018年穆斯林開齋節，移民署南區事務大隊金門縣服務站於今日在金門山外社區發展協會舉辦歡慶活動，特別邀請金門地區移工及新住民朋友共同歡一年一度的開齋節，並提早與來自異地的移工朋友們歡度我國傳統民俗的端午佳節，活動內容除了介紹東南亞各新年節慶及品嚐異國美食現場更推出包粽體驗及致贈香包等活動，除讓移工朋友熱鬧慶祝開齋節活動之外，也融入我國端午節的文化習俗，紓解遊子思鄉之苦

 開齋節是穆斯林最重要的節日，來自印尼的移工Kastinih分享穆斯林齋戒月長達1個月，必須遵守戒律以磨鍊心志，從日出到日落禁止飲食，透過對飲食的慾望控制，來達到精神上的修鍊，開齋節就是慶祝齋戒圓滿完成的大日子，如同華人慶祝農曆新年一般。


▲移民署南區事務大隊金門縣服務站今天邀請金門移工及新住民朋友共同歡慶一年一度的開齋節，並體驗包粽。（圖／移民署南區事務大隊金門縣服務站提供 , 2018.06.16)

今天的包粽子體驗，讓參與的移工及新住民讚嘆不絕，來自日本的外僑鈴木雄大更開心的表示，第一次親手包粽子感覺很新鮮，把粽葉填入米及炒料折粽葉上棉線固定，現場大家手忙腳亂的包粽子移工朋友首次親手完成的粽子，雖然外型其貌不揚，卻非常有成就感，也開齋節活動充滿歡樂與驚嘆聲。

金門縣服務站主任陳祥麟表示目前金門移工有900多人，新住民約25百人，對國家基礎建設、經濟發展及家庭照等不同向做出許多貢獻，移民署特別藉此次活動，感謝他們的辛勞，也期盼移工及新住民能安心在臺工作與生活，共創友善移民環境。

關鍵字包粽移民署開齋節移工
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