地方萬花筒》影／仲夏慶端午 溫馨藝關懷--端節聯歡會

為了讓榮民長輩歡度端午佳節，退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家在107年端節前夕舉辦「仲夏慶端午 溫馨藝關懷--端節聯歡會」，榮家安養、養護堂住民（眷）及邀請社區居民參與活動，節目精彩，伯伯們都享受一場視覺及聽覺的優質饗宴活動，期盼長輩能沉浸在濃濃的過節氛圍中，好讓長輩們都能時刻歡喜，開開心心過節。

端午節聯歡會邀請頗具盛名的「彰化縣演藝職業工會」，安排精彩的懷念老歌、搖滾音樂及反串秀等節目，演出非常精湛，現場觀看表演的住民伯伯們個個眉開眼笑，其樂融融；活動中致贈每位參加活動的住民伯伯們每人一罐果菜汁及一朵玫瑰花，增添過節氛圍。



▲彰化榮家舉辦「仲夏慶端午 溫馨藝關懷--端節聯歡會」，彰化縣演藝職業工會公益演出，長輩沉浸在濃濃的過節氛圍中，開開心心過節。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.16）

在欣賞節目過程中，養護堂陳伯伯聽到一首懷念老歌「巧合」，歌曲讓陳伯憶起年輕往事，除開口跟著合音並激動的從輪椅上走到台前問主持人這首歌的歌名為何？經瞭解其原因並告訴陳伯歌名為「巧合」，便笑開懷的說「對」，就是這首歌，讓我想起年輕時常哼唱給女朋友聽的。



▲彰化榮家舉辦「仲夏慶端午 溫馨藝關懷--端節聯歡會」，彰化縣演藝職業工會公益演出，長輩沉浸在濃濃的過節氛圍中，開開心心過節。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.16）

彰化榮家家主任史浩誠感性表示，榮家舉辦活動就是希望讓長輩們開心過節，長輩們的笑容是我們最好的回饋，願長輩們年年有今日，歲歲有今朝。為感謝「彰化縣演藝職業工會」帶來一連串的精彩表演給長輩帶來歡樂，史浩誠特致贈感謝狀，感念其善行義舉，並祝福大家端午節愉快，身體健康，萬事如意。



▲彰化榮家舉辦「仲夏慶端午 溫馨藝關懷--端節聯歡會」，彰化縣演藝職業工會公益演出，長輩沉浸在濃濃的過節氛圍中，開開心心過節。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.16）