大葉大學觀光系空勤培訓中心　空姐、空少搖籃

同時通過華航、遠東航空實習面試的歐旅學程大三生張育萱說，進入大葉大學就讀後，得知觀光系有「空勤培訓中心」，她就報名參加，汪祖慧老師為大家規劃了扎實的訓練課程，提升就業實力，也一一為大家看履歷表、模擬面試，幫助他們展現最好的一面。

大葉大學觀光旅遊學系主任汪祖慧主持的「空勤培訓中心」，規劃一系列專業課程，協助有志投入航空服務業的學生提升就業競爭力。在曾任空姐的汪祖慧主任輔導下，觀光系大三生葉彥逵、歐旅學程大三生張育萱順利通過華航實習生面試，觀光系大三生何若祈、吳東睿、歐旅學程大三生張育萱錄取遠東航空實習生，暑假開始可到航空公司展開為期一年的地勤人員全職實習。



▲大葉大學觀光系主任汪祖慧（中）輔導學生參加航空實習面試。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.16）

即將在7月中旬進入華航實習的觀光系大三生葉彥逵表示，觀光系本來就是一個走出教室、把熱情分享給其他人的科系，他希望青春不留白，於是申請大四全職實習，謝謝汪祖慧老師的指導，帶領他認識航空產業，學習相關知識，順利通過實習面試。



▲大葉大學觀光系空勤培訓中心學員通過航空實習面試。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.16）

觀光系大三生何若祈回憶說，高中畢業時她就立定目標要考空服員，但大學第一次考多益，只考了三百多分，當時覺得很挫折，但汪祖慧老師鼓勵她，一步一腳印的努力都會留下痕跡，願意花時間經營自己就有機會。經過一年的努力，她的多益成績提升到五百多分，不但取得遠東航空的實習面試資格，也獲選為實習生。

觀光系大三生吳東睿認為，觀光系的就業機會多元，他想利用大四實習的機會，多認識產業，提升職場競爭力，因此選定想到航空業實習；每間航空公司一年只會釋出10到15名左右的名額給大四學生實習，而且設定有多益500分或550分的外文能力門檻，能夠錄取航空產業全職實習非常不容易。



▲大葉大學觀光系空勤培訓中心學員考取航空公司全職實習。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.16）

汪祖慧指出，大葉大學觀光旅遊學系的「空勤培訓中心」以外商航空公司的訓練為基準，從第一關資料準備到面試、實務訓練通通拉進校園，邀請泰航、越航、國泰、長榮、華航等專業師資群開設課程，指導學生中英文自我介紹、髮妝儀態、國際禮儀、機上基礎調酒、機內廣播、訂位票務、客貨運運務、載重平衡危險品規劃等專業知能，與產業緊密結合。