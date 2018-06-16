平底鍋「煮」馬爾濟斯網友氣炸　男子被逮稱惡作劇

桃園市 26 歲魏姓男子在臉書上 po 出將自家小狗放在平底鍋上並點火的照片，引發網友撻伐、報警檢舉。警方獲報後循線找到魏男，他態度惡劣、一度拒絕盤查，遭警方以妨害公務罪逮捕，動保處將釐清魏男是否涉及違反動物保護法。
魏姓男子在臉書上 po 出幾張照片，只見一隻可愛的馬爾濟斯犬被人放在平底鍋上，鍋下的瓦斯爐還冒著藍色火焰，魏男得意地寫道「磨煉（練）噗噗」。
照片曝光後有網友痛罵魏男「欺負動物算什麼好漢」，魏男還不甘示弱回嗆，引發網友群起撻伐，魏男見事態擴大，趕緊解釋自己只有開一下火，鍋子根本不燙，小狗不會受傷等等，同時將照片撤下，但已被網友截圖，也有人報警檢舉他虐狗。
警方獲報後，循線找到家住平鎮的魏男，但魏男態度惡劣，一度拒絕盤查，遭警方依妨害公務逮捕，疑似受虐的馬爾濟斯犬則在屋內四處走動，看起來並無大礙。經初步檢視後，馬爾濟斯犬並無明顯外傷，警方已交由魏男母親領回保管，將請動保處人員認定小狗有無受虐，魏男則被依妨害公務罪移送法辦。
魏男到案後供稱，自己開火是想燒水幫狗洗澡，發文只是想嚇妹妹，不是真的想傷害小狗；魏男母親也為兒子說話，表示兒子只是嫌幫小狗洗澡麻煩，才會惡作劇想嚇牠。
桃園市動物保護處則表示，依《動物保護法》規定，任何人不得虐待、傷害動物，如造成動物身體受損、嚴重傷害，得負刑事責任，將進一步了解小狗有無受虐。